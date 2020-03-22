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وزيرة الصحة البلجيكية: وضع البلاد الحالى بسبب كورونا سيستمر 8 أسابيع أخرى

الأحد، 22 مارس 2020 01:26 م
وزيرة الصحة البلجيكية: وضع البلاد الحالى بسبب كورونا سيستمر 8 أسابيع أخرى كورونا
كتب: أحمد علوى

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قالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دو بلوك، إن الوضع الحالي الموجودة عليه البلاد سيستمر ثمانية أسابيع أخرى.

في مقابلة مع صحيفة دو زونداج الفلمنكية، عبرت الوزيرة البلجيكية عن رضاها عن استجابة البلجيكيين للحجر الصحي الذي تفرضه الحكومة، لكن بحسب الوزير، يجب "احترام هذه الإجراءات لفترة من الوقت"، وقالت "هذا الوضع سيستمر لثمانية أسابيع أخرى على الأقل".

وتؤكد الوزيرة مرة أخرى أنه من الهام جداً أن يحترم الجميع الحجر الصحي الكلي في بلجيكا، وذكرت "أي شخص يتجاهل هذه الإجراءات سيعزز ظهور الفيروس، يجب أن يكون الناس على علم بذلك".

واستطردت الوزيرة: نريد أن نتجنب دخول عدد كبير من الأشخاص إلى مستشفياتنا في نفس الوقت، وهذا هو السبب في أننا يجب أن نقوم بالسيطرة على العدوى بأن نقوم بتسطيح منحنى الإصابات، وأوضحت الوزير مرة أخرى قبل شكر السكان على تعاونهم، "ما نطلبه من الناس ليس سهلاً ،علينا تغيير عاداتنا اليومية، لكن لا يمكننا فعل خلاف ذلك".

ووفقًا لماجي دو بلوك، فإن بلجيكا ليست في تأمين كامل، لأن الحركة لا تزال مصرحا بها، على عكس فرنسا، التي تطلب من مواطنيها تقديم شهادات لتبرير مكان وجودهم.

واستكملت الوزيرة: "لقد اتخذنا إجراءات أسرع من البلدان الأخرى ،يجب على الدولة أن تتخذ أول إجراءات صارمة في الأسابيع الأربعة الأخيرة بعد إنتشار الفيروس. لقد فعلناها بعد أسبوعين.

 


بلجيكا

كورونا في بلجيكا

الصحة البلجيكية

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