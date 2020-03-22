وزارة التعليم الإماراتية تبدأ الدراسة عن بعد للوقاية من كورونا

هند المغربي

أعلنت وزارة التعليم الإماراتية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " إنها ستبدأ في تطبيق منظومة التعلم عن بعد، الأحد، مستهدفة جميع طلبة مدارس الدولة، ومؤسسات التعليم العالى، وتستمر لمدة أسبوعين.

وأفادت وزارة التعليم الأماراتى أن ذلك "يأتي تبعا للقرار السابق والمتمثل في تقديم إجازة الربيع، وتعطيل الدراسة 4 أسابيع، يخصص فيها الأسبوعان الأخيران، لمواصلة التعلم عن بعد

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">محمد بن زايد:عندما ننظر إلى المستقبل بتفاؤل، فذلك لأننا - بفضل الله - وضعنا ثقتنا في أبنائنا الطلبة، وفي قدرتهم على تحقيق طموحات الوطن، فهم ذخرنا ورصيدنا واستثمارنا للمستقبل .<br> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الإمارات_صف_واحد</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ملتزمون_ياوطن</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#خلك_في_البيت</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#المدرسة_الإماراتية</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#وزارة_التربية_والتعليم_الإمارات</a> <a href="https://t.co/irWDyZLNYv">pic.twitter.com/irWDyZLNYv</a></p>— وزارة التربية (@MOEducationUAE) <a href="https://twitter.com/MOEducationUAE/status/1241575599682002944?ref_src=twsrc%5Etfw">March 22, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> ".

وقالت الوزارة على صفحته عن محمد بن زايد:عندما ننظر إلى المستقبل بتفاؤل، فذلك لأننا - بفضل الله - وضعنا ثقتنا في أبنائنا الطلبة، وفي قدرتهم على تحقيق طموحات الوطن، فهم ذخرنا ورصيدنا واستثمارنا للمستقبل .

ومن جانبها علقت العديد من الدول عربية الدراسة لعدة أشهر كإجراء احترازي للوقاية من إنتشار فيروس كورونا ، منها الكويت، ومصر فيما قررت السعودية عدم استكمال العام الدارسي واعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول كنتيجة.