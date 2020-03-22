هل يمكن استخدام الكمامات مرة أخرى بعد تعقيمها؟.. منظمة الصحة العاليمة تجيب

فاطمة ياسر

فى ظل اختفاء الكمامات من الأسواق، والتعرض لنقص كبير فيها، ومع حالة الخوف التى أصابت معظم الأشخاص من انتشار عدوى فيروس كورونا، لجأ البعض إلى فكرة إعادة استخدام الكمامات مرة أخرى بعد تعقيمها؟، فهل من الممكن أن تلجأ لهذا الأمر؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن هناك العديد من المعاير التي يجب القيام بها عند ارتداء الكمامة، لتجنب تعرضك للإصابة بالفيروسات وخاصة الفيروس التاجي كورونا، ومن أهمها أنه يجب تغيرها كل وقت قليل، تجنبا للتعرض للإصابة بأي فيروسات.

وأثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن القيام بتعقيم أو غسيل الكمامات مرة أخري بعد ارتدائها يعد من السلوكيات الخاطئة وعند ارتدائها مرة أخرى لا تكون فعالة ويصبح الجسم بية خصبة للإصابة بالفيروسات.

ولذا عليك إلقاء الكمامات على الفور وتجنب لمسها بالأيدي، تجنبا للإصابة بأي فيروس من المحتمل تواجده على سطحها، وأيضا تجنب تنظيفها أو غسلها أو وضع المعقم عليها لأنها تصبح غير فعالة.

ونصحت منظمة الصحة العالمية، بأنه من الضروري عند ارتداء الكمامة وقبل لمسها غسيل اليدين جدا بالماء والصابون، والنظر اليها وفحصها جيدا تجنبا لإحتوائها علي أي تمزق أو ثقوب.

ويكون اللون الأزرق هو الخارج أي الذي يشاهده الأخريين، بهذه الطريقة أنت تحمي نفسك من الإصابة بشكل كبير، ولا تنسي ضرورة تنظيف يديك بعد ارتداء الكمامة وأيضا بعد الإلقاء بها تجنب للإصابة بالعدوي الفيروسية كورونا.