اليوم السابع
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الكمامة مش فى كل وقت.. اعرف امتى تضطر إلى لبسها للوقاية من كورونا

السبت، 21 مارس 2020 09:00 ص
الكمامة مش فى كل وقت.. اعرف امتى تضطر إلى لبسها للوقاية من كورونا كمامه الوجه
كتبت هند عادل

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يتسارع الجميع فى ايجاد طريقه للوقاية من التقاط عدوى فيروس كورونا ويعتقد الكثير من الشخاص أن ارتداء الكمامة يكون فى كل الأوقات وعند ارتدائها سيكون فى مأمن من الاصابة بألفيروس، ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية إذا كان ارتداء الاقنعه الطبية مطلوبا فإن اتباع الاجراءات الصحية لأستخدام هذه الاقنعه والتخلص منها يعد أمرا هاما لتحقيق فعاليتها ولتجنب أى زيادة فى خطر انتشار العدوى المرتبط بالاستخدام أو التخلص غير السليم لهذه الأقنعه.

ووفقا لإرشادات لنظمة الصحة العالمية لا تضع كمامة إلا إذا ظهرت عليك أعراض مرض كوفيد - 19 خاصة السعال أو إذا كنت تقدم الرعاية لشخص يُحتمل أنه مصاب بهذا الـمرض، ولا يمكنك استعمال الكمامة إلا مرة وأحدة، أما إذا لم تكن مريضا أو إذا قائما على رعاية شخص مريض، فستكون قد أهدرت كمامة دون داع، ونظرا للنقص فى إمدادات الكمامات على الصعيد العالمى، فإن المنظمة تحث جميع الأشخاص على التحلى بالحكمة فى استخدامها.

وتنصح المنظمة باستخدام الكمامات استخداما رشيدا لتفادى إهدار الموارد الثمينة دون داع وإساءة استخدامها، وتتمثل الطريقة  الأكثر فعّالية لحماية نفسك والآخرين من مرض فيروس كورونا تتمثل فى تنظيف يديك بشكل متكرر وتغطية ألفم عند السعال بثنى المرفق أو بمنديل ورقي، وترك مسافة لا تقل عن متر وأحد عن الأشخاص الذين يسعلون أو يعطسون.

الطريقة السليمة لوضع الكمامة واستخدامها ونزعها والتخلص منها هى:


1-       تذكر أن استخدام الكمامة ينبغى أن يقتصر على العاملين الصحيين ومقدمى الرعاية والأشخاص المصابين بأعراض تنفسية مثل الحمى والسعال.

2-       قبل لمس الكمامة، نظف يديك بفركهما بمطهر كحولى أو بغسلهما بالماء والصابون.

3-      أمسك الكمامة وافحصها للتأكد من أنها غير ممزقة أو مثقوبة.

4-      حدد الطرف العلوى من الكمامة (موضع الشريط المعدني).

5-      تأكد من توجيه الجانب الصحيح من الكمامة إلى الخارج (الجهة الملونة).

6-      ضع الكمامة على وجهك، اضغط على الشريط المعدنى أو الطرف المقوى للكمامة ليتخذ شكل أنفك.

7-      اسحب الجزء السفلى من الكمامة لتغطى فمك وذقنك.

8-      بعد الاستخدام، اخلع الكمامة بنزع الشريط المطاطى من خلف الأذنين مبعداً الكمامة  عن وجهك وملابسك لتجنب ملامسة أجزاء الكمامة التى يحتمل أن تكون ملوثة.

9-      تخلص من الكمامة المستعملة على ألفور برميها فى صندوق نفايات مغلق.

10-  نظف يديك بعد ملامسة الكمامة أو رميها بفركهما بمطهر كحولي، أو إذا بغسلهما بالماء والصابون إذا كانت متسختين بوضوح.

 


الكمامه

فوائد الكمامه

كورونا

فيروس كورونا

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