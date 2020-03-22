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نقيب أطباء كفر الشيخ: تحول الحالة المصابة بكورونا بالمحافظة إلى سلبية

الأحد، 22 مارس 2020 05:49 م
نقيب أطباء كفر الشيخ: تحول الحالة المصابة بكورونا بالمحافظة إلى سلبية فيروس كورونا- ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء محافظة كفر الشيخ، أن الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة كفر الشيخ، وتعود لأمين شرطة يعمل بشرطة السياحة بإحدى المدن الساحلية، تعافى بشكل كامل، وتحولت نتيجة تحاليل pcr من إيجابى حامل للمرض لسلبي.

وأضاف نقيب أطباء كفر الشيخ، أن الحالة فى طريق عوتها إلى منزله وأهله بإحدى قرى مركز دسوق، كما أن الطاقم الطبى الذى تعامل مع المريض المعافى كانت نتيجتهم سلبية، موجهاً شكره للطاقمين الطبيين بمستشفى حميات دسوق ومستشفى العزل بالعجمى، متسائلاً لماذا إذن الذعر والخوف؟، مزيدا من الحيطة والحذر والالتزام بقدر الامكان فى المنازل نستطيع أن نعبر بسلام أن شاء الله حما الله مصر وشعبها من كل سوء.

وعلى جانب آخر أكد "توكل" عم أمين الشرطة، أنه لم يتلق اتصالا هاتفيا بسلبية حالة نجل شقيقه، ولكن من خلال التواصل والاتصالات به تبين أن يشعر بتحسن كبير فى حالته الصحية.

وأضاف عم أمين الشرطة، أن نجل شقيقه حالته كانت تتحسن أثناء فترة عزله بمستشفى حميات دسوق، ونقل إلى مستشفى العزل وهو واقف على قدمه.


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