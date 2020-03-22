ميناء دمياط تعلن استقبال 20 سفينة خلال آخر 24 ساعة مع استمرار فحص السفن

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة مع استمرار الإجراءات الاحترازية من فحص والكشف على كافة السفن الواردة وأطقمها .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 7321 طن فوسفات و 71 طن داى أمونيوم و 5738 طن رمل و1680 طن مولاس و8453 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1270 طن خشب و22000 طن قمح و 478 طن ماشيه حية و10992 طن خرده و 4906 طن حديد و936 طن بسلة صب .‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 445 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 432 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1236 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120255 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 121597 طنا .

وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1385 طن قمح ، في حين غادر عدد 836 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42314 من البضائع العامة منها عدد 43 سيارة نقل محملة بـ 2076 طن قمح .

كان اللواء وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط أكد أن الميناء يتبع كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها ، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها .

وأضاف عوض أن الهيئة تقوم بالتعاون مع إدارة الحجر الصحى بالميناء بعقد ندوات تثقيفيه للعاملين عن فيروس كورونا المستجد للتعريف بالفيروس وطرق انتشاره وأعراض الإصابة به والأساليب الواجب إتباعها للوقاية منه، و إجراءات الحجر الصحى التى تتخذها الإدارة لأطقم السفن خاصة القادمة من مناطق انتشار الفيروس بمنطقة الانتظار الخارجى والإجراءات الواجب اتخاذها فى حاله ظهور أى حالة اشتباه .

ووجه رئيس مجلس الإدارة بمواصلة تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الميناء من قاطرات ولانشات وكذلك أتوبيسات نقل العاملين والمكاتب بجميع ادارات الهيئة وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التى يتخذها ميناء دمياط فى إطار الإجراءات المتبعه لضمان التأكد من رصد والتعامل مع أى حالة من حالات الاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا حال ظهورها.