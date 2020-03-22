اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميانمار خالية من "كورونا" رغم ارتفاع عدد الإصابات فى دول جوارها

الأحد، 22 مارس 2020 12:22 م
ميانمار خالية من "كورونا" رغم ارتفاع عدد الإصابات فى دول جوارها رئيسة ميانمار مع نظيرها الصينى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن ميانمار لاتزال تؤكد خلوها من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على الرغم من اشتراكها فى الحدود مع بلدان ثلاثة تكافح الفيروس، بما فى ذلك الصين.
وأضافت (كيودو) - على موقعها الإلكتروني اليوم /الأحد/ - أن السلطات الصحية في ميانمار أجرت حتى يوم أمس الأول اختبارات معملية لـ176 حالة يشتبه في إصابتها، وذلك منذ يناير الماضي، وأعلنت الحكومة هناك أن جميع النتائج جاءت سلبية.. ولفتت الوكالة إلى أن أحدث تقرير صحي رسمي خرج في ميانمار أكد أنه لاتزال هناك 12 حالة مشتبه في إصابتها تنتظر نتائج الاختبار.
وأوضحت أنه على الرغم من أن السلطات في ميانمار لم تعلن عن أي حالات مؤكدة، إلا أنها تتخذ تدابير لمنع الفيروس من الحصول على موطئ قدم في البلاد، حيث يقوم مسئولو الصحة هناك بتنفيذ فحص صارم لدرجات الحرارة وإجراء الفحوصات الصحية في مراكز التسوق والفنادق والمطاعم، وأحيانا حتى في مواقف السيارات، منذ منتصف فبراير الماضي.
وأشارت (كيودو) إلى أن حكومة ميانمار قررت بقيادة أونج سان سو كيي إلغاء معظم الأحداث والاحتفالات التي تتطلب تجمعات جماهيرية كبيرة، بما في ذلك مهرجان المياه السنوي "ثينجيان"، الذي يقام في منتصف أبريل من كل عام، كما أمرت بإغلاق دور السينما والحانات وبارات الكاريوكي حتى نهاية أبريل المقبل.. كما أعلنت عن خطط للإعفاء الضريبي للشركات الصغيرة وللقروض منخفضة الفائدة لقطاع الملابس، بهدف الحفاظ على تشغيل المصانع وتقليل التداعيات الاقتصادية التي قد تنجم عن أي تفشي للفيروس.
جدير بالذكر أن ميانمار تشترك فى حدود برية تبلغ حوالى 2200 كيلومتر مع البر الرئيسى للصين، حيث بدأ تفشى الفيروس الجديد، وحدود بطول 2400 كيلومتر مع تايلاند التي أعلنت 89 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس /السبت/.. كما تشترك في حدود بطول 1600 كيلومتر مع الهند، والتي لديها أكثر من 270 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.


ميانمار

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى ميانمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة