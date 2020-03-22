ميانمار خالية من "كورونا" رغم ارتفاع عدد الإصابات فى دول جوارها

أ ش أ

ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن ميانمار لاتزال تؤكد خلوها من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على الرغم من اشتراكها فى الحدود مع بلدان ثلاثة تكافح الفيروس، بما فى ذلك الصين.

وأضافت (كيودو) - على موقعها الإلكتروني اليوم /الأحد/ - أن السلطات الصحية في ميانمار أجرت حتى يوم أمس الأول اختبارات معملية لـ176 حالة يشتبه في إصابتها، وذلك منذ يناير الماضي، وأعلنت الحكومة هناك أن جميع النتائج جاءت سلبية.. ولفتت الوكالة إلى أن أحدث تقرير صحي رسمي خرج في ميانمار أكد أنه لاتزال هناك 12 حالة مشتبه في إصابتها تنتظر نتائج الاختبار.

وأوضحت أنه على الرغم من أن السلطات في ميانمار لم تعلن عن أي حالات مؤكدة، إلا أنها تتخذ تدابير لمنع الفيروس من الحصول على موطئ قدم في البلاد، حيث يقوم مسئولو الصحة هناك بتنفيذ فحص صارم لدرجات الحرارة وإجراء الفحوصات الصحية في مراكز التسوق والفنادق والمطاعم، وأحيانا حتى في مواقف السيارات، منذ منتصف فبراير الماضي.

وأشارت (كيودو) إلى أن حكومة ميانمار قررت بقيادة أونج سان سو كيي إلغاء معظم الأحداث والاحتفالات التي تتطلب تجمعات جماهيرية كبيرة، بما في ذلك مهرجان المياه السنوي "ثينجيان"، الذي يقام في منتصف أبريل من كل عام، كما أمرت بإغلاق دور السينما والحانات وبارات الكاريوكي حتى نهاية أبريل المقبل.. كما أعلنت عن خطط للإعفاء الضريبي للشركات الصغيرة وللقروض منخفضة الفائدة لقطاع الملابس، بهدف الحفاظ على تشغيل المصانع وتقليل التداعيات الاقتصادية التي قد تنجم عن أي تفشي للفيروس.

جدير بالذكر أن ميانمار تشترك فى حدود برية تبلغ حوالى 2200 كيلومتر مع البر الرئيسى للصين، حيث بدأ تفشى الفيروس الجديد، وحدود بطول 2400 كيلومتر مع تايلاند التي أعلنت 89 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس /السبت/.. كما تشترك في حدود بطول 1600 كيلومتر مع الهند، والتي لديها أكثر من 270 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.