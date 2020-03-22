اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: هناك حاجة لإجراءات حازمة لمواجهة "كورونا" فى روسيا

الأحد، 22 مارس 2020 11:50 ص
موسكو: هناك حاجة لإجراءات حازمة لمواجهة "كورونا" فى روسيا كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة الروسية أنها تميل إلى تشديد الحجر الصحى على كافة الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات حازمة للكشف عن المصابين وإجراء الفحوصات للكشف عن المرضى.
وقال مصدر حكومي روسي لوكالة أنباء /سبوتنيك/ اليوم الأحد: "إن سرعة تفشي الوباء في روسيا من الناحية الرياضية تشبه الوضع في دول مثل إسبانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حيث توجد زيادة يومية في عدد الإصابات تتراوح بين 27 و 33 بالمئة".
وأضاف المصدر :" لكي تتمكن روسيا من اتباع الدول، التي تواجه هذا الوباء بشكل ناجح، مثل سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية، لا بد من اتخاذ تدابير حجر صحي صارمة وزيادة أعمال فحص كل من كان على اتصال بالمرضى وعزلهم".
وأشار المصدر إلى أن روسيا لا زال أمامها احتياطي من الوقت من أجل اتخاذ هذه التدابير الصارمة، مشددا على أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة الوباء.


كورونا

فيروس كورونا

روسيا

كورونا فى روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة