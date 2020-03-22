موسكو: هناك حاجة لإجراءات حازمة لمواجهة "كورونا" فى روسيا

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أعلنت الحكومة الروسية أنها تميل إلى تشديد الحجر الصحى على كافة الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات حازمة للكشف عن المصابين وإجراء الفحوصات للكشف عن المرضى.

وقال مصدر حكومي روسي لوكالة أنباء /سبوتنيك/ اليوم الأحد: "إن سرعة تفشي الوباء في روسيا من الناحية الرياضية تشبه الوضع في دول مثل إسبانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حيث توجد زيادة يومية في عدد الإصابات تتراوح بين 27 و 33 بالمئة".

وأضاف المصدر :" لكي تتمكن روسيا من اتباع الدول، التي تواجه هذا الوباء بشكل ناجح، مثل سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية، لا بد من اتخاذ تدابير حجر صحي صارمة وزيادة أعمال فحص كل من كان على اتصال بالمرضى وعزلهم".

وأشار المصدر إلى أن روسيا لا زال أمامها احتياطي من الوقت من أجل اتخاذ هذه التدابير الصارمة، مشددا على أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة الوباء.