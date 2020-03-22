اليوم السابع
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موزمبيق تسجل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد فى البلاد

الأحد، 22 مارس 2020 06:57 م
موزمبيق تسجل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد فى البلاد وزير صحة موزمبيق
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن وزير الصحة فى موزمبيق، عن تسجيل الحالة الأولى فى البلاد بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، لتصبح الدولة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية تضرر من هذا الفيروس، وفقا لحساب منظمة الصحة العالمية فى القارة السمراء على تويتر.

وبحسب منظمة الصحة، فإن وشركاء الصحة ينفذون بالفعل تدابير وقائية لتجنب انتشار الفيروس.

موزمبيق
موزمبيق

يشار أن، أنجولا سجلت أول إصابتين بفيروس كورونا، أمس السبت، كما أعلنت موريشيوس عن أول حالة وفاة مع انتشار الفيروس فى أنحاء أفريقيا، وتأثير الفيروس داخل القارة أخف بالمقارنة بآسيا وأوروبا وتعود معظم الحالات فى أفريقيا إلى أجانب أو أناس عادوا من الخارج.

لكن الحالات المؤكدة بدأت فى التسارع بعد وصول العدد إلى 830 شخصا فى أنحاء أفريقيا وفقا لإحصاء لرويترز وتزداد المخاوف بشأن قدرة القارة على التصدى لارتفاع العدد مع افتقارها لحجم المنشآت الطبية المتاحة فى الاقتصادات الأكثر تطورا.

وقالت وزيرة الصحة الأنجولية سيلفيا لوتوكوتا فى إفادة إن أول حالتين بالبلاد هما لرجلين عادا من البرتغال يومى 17 و18 مارس، وأعلنت زيمبابوى عن أول إصابة بالفيروس فيها أمس الجمعة وحالة ثانية أمس السبت بينما سجلت جزيرة موريشيوس، التى رصدت 14 إصابة، أول وفاة بالفيروس وهو رجل عاد من بلجيكا عبر دبى.

وأغلقت بلدان أفريقية عديدة الحدود والمدارس والجامعات وحظرت التجمعات الكبيرة لكبح انتشار الفيروس الذى أصاب أكثر من 250 ألف شخص على مستوى العالم وأودى بحياة أكثر من عشرة آلاف.

وأكدت جنوب أفريقيا، التى سجلت أكبر عدد إصابات فى أفريقيا جنوبى الصحراء، رصد 38 حالة جديدة ليرتفع العدد لديها إلى 240، وأكدت نيجيريا، أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، عشر إصابات جديدة بينها ثلاث حالات فى العاصمة أبوجا ليصل العدد الإجمالى هناك إلى 22 مصابا.

 

 

 

 


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الصحة العالمية

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