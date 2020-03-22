مصر للطيران تخصص رحلة استثنائية لنقل المصريين العالقين فى بريطانيا

كتب مصطفى عنبر

قال سعيد فكرى ، المدير الإقليمي لمكتب مصر للطيران بلندن ، أنه في إطار الجهود المتواصلة لحل أزمة السائحين البريطانيين العالقين في مصر و كذا المصريين الموجودين في بريطانيا الراغبين في العودة الي الوطن ، قامت شركة مصر للطيران بالتنسيق مع السفارة المصرية في لندن ، بتخصيص رحله استثنائية أخيرة من القاهرة - لندن و العكس.

وأوضح فكرى ، أن طائرة مصر للطيران وصلت لمطار هيثرو ، في تمام سعت ١٢:٣٠ اليوم الأحد ، وتحمل ٢٢٢ سائح بريطاني. كما تحمل في طريق العودة 150 راكب مصري ممن يرغبون في العودة للوطن .

من جهته ، قدم الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، الشكر إلى جميع العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل وتقديرهم للمسئولية في جميع المواقف والأزمات.

وقال رشدي زكريا، في رسالته للعاملين بشركة مصر للطيران: بالرغم من هذه التحديات التي تشهدها البلاد بوجه عام والشركة الوطنية مصر للطيران بوجه خاص، لدينا ثقة ويقين تام في عزمكم وجهودكم للعبور بالشركة من هذه الأزمة الصعبة، التي لم تشهدها الشركة منذ قرابة 88 عاما على إنشائها من توقف حركة الطيران بالكامل.

وأكد رئيس شركة مصر للطيران، أنه بجهود جميع أبناء الشركة المخلصين سنقف يدا واحدة في وجه هذه الظروف، ونعبر بالشركة إلى بر الأمان، وناشد العاملين باتخاذ الحيطة والحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم.