اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران تخصص رحلة استثنائية لنقل المصريين العالقين فى بريطانيا

الأحد، 22 مارس 2020 04:39 م
مصر للطيران تخصص رحلة استثنائية لنقل المصريين العالقين فى بريطانيا طائرة مصر للطيران
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سعيد فكرى ، المدير الإقليمي لمكتب مصر للطيران بلندن ، أنه في إطار الجهود المتواصلة لحل أزمة السائحين البريطانيين العالقين في مصر و كذا المصريين الموجودين في بريطانيا الراغبين في العودة الي الوطن ، قامت شركة مصر للطيران بالتنسيق مع السفارة المصرية في لندن ، بتخصيص رحله استثنائية أخيرة من القاهرة - لندن و العكس.

 

وأوضح فكرى ، أن طائرة مصر للطيران وصلت لمطار هيثرو ، في تمام سعت ١٢:٣٠ اليوم الأحد ، وتحمل ٢٢٢ سائح بريطاني. كما تحمل  في طريق العودة 150 راكب مصري ممن يرغبون في العودة للوطن .

من جهته ، قدم الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، الشكر إلى جميع العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل وتقديرهم للمسئولية في جميع المواقف والأزمات.

وقال رشدي زكريا، في رسالته للعاملين بشركة مصر للطيران: بالرغم من هذه التحديات التي تشهدها البلاد بوجه عام والشركة الوطنية مصر للطيران بوجه خاص، لدينا ثقة ويقين تام في عزمكم وجهودكم للعبور بالشركة من هذه الأزمة الصعبة، التي لم تشهدها الشركة منذ قرابة 88 عاما على إنشائها من توقف حركة الطيران بالكامل.

وأكد رئيس شركة مصر للطيران، أنه بجهود جميع أبناء الشركة المخلصين سنقف يدا واحدة في وجه هذه الظروف، ونعبر بالشركة إلى بر الأمان، وناشد العاملين باتخاذ الحيطة والحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم.

 

 

 


مصر للطيران

بريطانيا

لندن

السفارة المصرية ببريطانيا

طائرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة