مصرع 2 وإصابة 5 في حادث تصادم تريلا بعربة نقل غرب الأقصر

البداية كانت بتلقى العميد حسن الديهى مأمور مركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، إشارة تفيد بوقوع حادث على الطريق السريع الغربى مصر أسوان قبالة قرية المحاميد بمدينة أرمنت غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية التى كان على رأسها العقيد حسن الديهى مأمور مركز أرمنت والمقدم أحمد بليح رئيس مباحث قسم الشرطة، وتم إخطار هيئة الإسعاف التى دفعت ب6 سيارات اسعاف لمنطقة الحادثة ، وفور وصول القوات تبين أن الحادث تمت على إثر اصطدام السيارة رقم 21374 تريلا خلفها المقطورة رقم 3584 كانت فى طريقها من الأقصر الى أسوان، بسيارة ربع نقل قادمة من أسوان، وهى فى طريقها إلى محافظة سوهاج.

وتبين أنه أسفر الحادث عن وفاة كلا من (حازم. ا. ا) 49 سنة مقيم بمركز المراغة سوهاج سائق سيارة، و(البدرى. ا) 57 سنة، وإصابة كل من (أحمد. ع. ا) 33 سنة، و(محمد. ف. م) 60 سنة، و(محمد. د. ع) 60 سنة، (حمدي. ا. ع) 59 سنة، و(تغيان. ع. ع) 65 سنة، وتم على الفور نقل جثث المتوفيين إلى مشرحة مستشفى أرمنت التخصصى، وتم نقل المصابين إلى الأقسام داخل المستشفى التخصصى، حرر المحضر اللازم، وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة لمعرفة الأسباب وملابسات الحادث.