اليوم السابع
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مرصد الكهرباء : 20 ألف 150 ميجا وات احتياطى فى الشبكة

الأحد، 22 مارس 2020 06:11 م
مرصد الكهرباء : 20 ألف 150 ميجا وات احتياطى فى الشبكة وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق  الكهرباء و حماية المستهلك ، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس  السبت 23 ألف 900 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الأحد 23 ألف 900    ميجا وات.
 
و توقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الأحد  قدرها 20 ألف 150 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.     
 
الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015. 
 
وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة  6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة  بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
 
و لم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

مرصد الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

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