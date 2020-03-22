مدينة ووهان الصينية دون إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع

أ.ش.أ

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن مدينة ووهان، لم تسجل أى إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي.

وأشارت الى أنه لم يتم الإبلاغ عن أى حالة إصابة مؤكدة جديدة ، أمس السبت، ما يمثل "زيادة صفرية" لليوم الرابع على التوالي في مركز تفشي الوباء خلال المعركة المستمرة منذ أشهر ضد الفيروس القاتل.

كانت الصين، أرسلت 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى اليونان لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حسب ما ذكرت روسيا اليوم فى خبر عاجل لها.

وكانت منظمة الصحة العالمية، كشفت عن آخر الإحصائيات عن فيروس كورونا، والذى انتشر فى معظم دول العالم، موضحة أن الفيروس أصاب حتى الآن 267013 شخصا وقتل 11201على مستوى العالم.

يذكر أن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس،كان قد أكد، أنه فى كل يوم يبدو أن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19 "تبلغ منعطفاً جديداً مأساوياً، حيث تزداد الوفيات والإصابات كل يوم، موضحا أن كل روح نخسرها هي مأساة بحد ذاتها، وهي في الوقت ذاته حافز لنا لمضاعفة جهودنا، وفعل كل ما بوسعنا لوقف انتقال الفيروس وإنقاذ الأرواح.