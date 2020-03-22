اليوم السابع
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خالد صلاح
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مخاوف من بؤرة جديدة لكورونا فى اليابان مع تسجيل 14 إصابة بمركز طبى

الأحد، 22 مارس 2020 12:34 م
مخاوف من بؤرة جديدة لكورونا فى اليابان مع تسجيل 14 إصابة بمركز طبى كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وكالة كيودو للأنباء إن مقاطعة أويتا اليابانية سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا داخل مركز طبي اليوم الأحد، مما يرفع عدد الإصابات في المركز إلى 14 ليصبح بذلك بؤرة محتملة للمرض. وأضافت كيودو أن إصابة ممرضة في العشرينيات من العمر وأخرى في الخمسينيات تأكدت لكن الأعراض التي ظهرت عليهما خفيفة.

وتأتي الحالتان الجديدتان بعد تسجيل 12 إصابة مؤكدة بالفيروس في المركز الطبي ومن بينهم أطباء وممرضون.

وذكرت الوكالة اليابانية أن المقاطعة التي تقع في جنوب غرب البلاد تجري فحوصا على نحو 600 من العاملين في المركز والمرضى الذين نُقلوا إليه أو يتلقون العلاج فيه في الوقت الحالي إذ تخشى أن يكونوا على صلة ببؤرة للمرض.

وسجلت اليابان 1055 حالة إصابة بالفيروس شديد العدوى حتى اليوم الأحد بزيادة 40 إصابة عن اليوم السابق حسبما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. وتجاوز عدد الإصابات في البلاد حاجز الألف يوم السبت بينما تكافح طوكيو لتجنب أزمة صحية قبل موعد دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها هذا العام.

ولا يشمل العدد الرسمي للإصابات 712 حالة إصابة على متن سفينة سياحية رست قرب طوكيو الشهر الماضي.

وقالت كيودو اليوم الأحد إن مقاطعة أوساكا في غرب اليابان أعلنت وفاة رجل في العقد الثامن من العمر بسبب الفيروس كما أعلنت مقاطعة جونما بشرق البلاد وفاة مسن آخر بكورونا.

 


اليابان

كورونا

فيروس كورونا

مقاطعة أوساكا

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