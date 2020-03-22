محافظ كفر الشيخ يصدر قراراً بارتداء القفازات والكمامات الطبية

وشدد محافظ كفر الشيخ، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف أحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق، وضرورة المتابعة الميدانية علي مدار اليوم للحالة العامة فى الشوارع، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وعلى اجانب آخر، تابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،الحملة الشاملة لتطهير وتعقيم كافة المدارس والإدارات التعليمية ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما وزعت وكيل الوزارة وقفازات على العاملين بالمديرية .