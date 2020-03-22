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محافظ كفر الشيخ يصدر قراراً بارتداء القفازات والكمامات الطبية

الأحد، 22 مارس 2020 07:47 م
محافظ كفر الشيخ يصدر قراراً بارتداء القفازات والكمامات الطبية الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم " 345" والذي جاء نصه، علي كافة العاملين بمنظومة إعداد أو بيع منتجات غذائية نصف مطهية أو مطهية كاملاً أو مشروبات الالتزام بارتداء قفازات بلاستيكية وأقنعة واقية وحمل شهادات صحية وتطبيق كافة المعايير الصحة، وعلي جميع العاملين بالمواقع المشار إليها القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المواقع أكثر من مرة يومياً والتخلص الأمن من القمامة، حرصًا وحفاظًا علي حياتهم والمترددين من المواطنين، وعلي جميع الجهات المعنية وذات الصلة المرور الدوري علي تلك المواقع ومتابعة تطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وفي حال عدم الالتزام بتلك المعايير الصحية يتم الإغلاق الإداري فوراً للمنشأة المخالفة لمدة شهراً.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف أحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق، وضرورة المتابعة الميدانية علي مدار اليوم للحالة العامة فى الشوارع، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وعلى اجانب آخر، تابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،الحملة الشاملة لتطهير وتعقيم كافة المدارس والإدارات التعليمية ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما وزعت وكيل الوزارة  وقفازات على العاملين بالمديرية .


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