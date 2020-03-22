اليوم السابع
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محافظ دمياط توجه بنشر التوعية بين المواطنين للحد من انتشار كورونا المستجد

الأحد، 22 مارس 2020 05:43 م
محافظ دمياط توجه بنشر التوعية بين المواطنين للحد من انتشار كورونا المستجد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع المجلس التنفيذى، للمحافظة، وذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء ارق كامل مساعد مدير الأمن، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
 
استهلت المحافظ جلسة المجلس بإصدار حزمة من التوجيهات إلى رؤساء الوحدات المحلية والأوقاف والأزهر وجميع الجهات المختصة بأهمية نشر التوعية بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" وتفعيل دور الواعظين بهذا الشأن بقرى المحافظة والتأكيد على ضرورة التزام المنازل والحد من التجمعات خلال تلك الفترة وإتخاذ الخطوات الوقائية فى حالة النزول إلى الشوارع للضرورة القصوى، كما وجهت الدكتورة منال عوض الى مديرية التضامن الاجتماعي بإشراك المجتمع المدني في التبرع لتوفير المطهرات ومستلزمات التعقيم وإتخاذ إجراءاتها التوعوية عبر الوسائل المختلفة...
 
كما أكدت محافظ دمياط على مدير مديرية الصحة بضرورة توعية أطقم التمريض بالإجراءات الوقائية وحصر احتياجات المستشفيات وتحديد المخزون الحالى مؤكدة على تقديم الدعم اللازم لسد العجز بها. 
 
وواصلت المحافظ توجيهاتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لمتابعة غلق المقاهي والكافتيريات والمحال التجارية بدءا من 7 مساءًا حتى 6 صباحاً، وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء و كذلك جميع القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية من حظر تداول الشيشة ومنع إقامة الأسواق الشعبية الأسبوعية و كذا غلق الصالات الرياضية ومراكز الكمبيوتر " السيبر نت" والتى تعد إجراءات استباقية لمواجهة إنتشار الفيروس مؤكدة أيضاً على مواصلة تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة والدينية متابعة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية وعمليات الرصف الجارى تنفيذها، وذكرت المحافظ انعقاد غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف الحالى أولا بأول.
 
وفى ختام الجلسة تم الإحاطة علماً بعدد من المذكرات والتقارير والاعلان عن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء باستقطاع مساحة2500م٢ من المساحة المخصصة لمدرسة طه ندا التجارية المشتركة بقرية الوسطانى التابعة لمركز كفر سعد لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمجان لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها، فضلاً عن موافقة المجلس على تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلي لمنطقتى جنوب السنانية وغيط النصارى ، وأخيراً إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إطلاق اسم الشهيد ملازم أول  محمود صلاح عبد الجليل زهيرى  على مدرسة المنار للتعليم الأساسي بالحى الرابع - المجاورة الخامسة بمدينة دمياط الجديدة وكذلك إطلاق اسم الجندى شهيد البدرى ياسر صادق بدر على المدرسه الابتدائية رقم 1 بشطا بمركز دمياط وذلك تخليداً لذكرى الشهيدين.
 
 

 


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