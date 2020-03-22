محافظ بنى سويف : تخصيص رقم واتس لتلقى شكاوى مخالفة قرارات مواعيد غلق المحال

بني سويف - أيمن لطفي

قررالدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تخصيص رقم(01552190365)على تطبيق" الواتس آب" لتلقى أية شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بقرارت الحكومة الخاصة بمواعيد غلق المحال العامة ومايماثلها،والشكاوى الخاصة بالسلع الأساسية والتموينية أوالسلع التي تشهد زيادة في أسعارها خلال الفترة الحالية،مثل المطهرات والمنظفات وغيرها،وذلك بإستثناء محال البقالة والمخابر والصيدليات،وذلك ضمن خطة المحافظة والدولة لمواجهة احتمالية العدوى بالكورونا.

وقال بيان صحفي اليوم الأحد ، أن الرقم الذي خصصته المحافظة يشمل تلقى وإستقبال بلاغات مخالفات فتح المحال في مواعيد بالمخالفة لما أقرته الحكومة مثل "المطاعم والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهيوالمراكز التجارية"المولات" والنوادي الليلية، والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب،والسيبرات والكرافانات ومايماثلها منمحال ومنشآت تجارية" ، وإستعمال الشيشة في المقاهي ،والكافيهات لخطورتها في نقل العدوى وإقامة أسواق عشوائية، وسناتر الدورس الخصوصية لتجمع الطلاب في مكان واحد، أي تلاعب في أسعار كافة السلع أو كافة صورالاحتكار،والغش التجاري، والسلع منتهية الصلاحية.

كما أهاب محافظ بني سويف بالموطنين وتفاعلهم الإيجابي ومساعدة أجهزة المحافظة لانجاح الخطة الشاملة للدولة في مواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، قائلا"لدينا جميعا ثقة في أن المواطن السويفي شريك أساسي في الحل،شريك أساسي في إدارة الأزمات، المسئولية تقع على الجميع حكومة ومواطن"

وأكد محافظ بني سويف على أن من يقدم شكوى تتعلق بمخالفة القانون والقرارات الوزارية الأخيرة وتثبت حقيقتها،سيتم تكريمه من المحافظة،تقديرا لايجابيته وحرصه على المصلحة العامة،وحسه الوطني العالي.

كما شدد المحافظ على أنه، في حال صحة البلاغ فيما يتعلق بالمحال العامة أو المنشآت التجارية الوارد بشأنها قرار مجلس الوزراء ،سيتم سحب رخصة المحل،ومن يقوم بفض الشمع الأحمر ويقوم بتشغيل المحل الذي تم غلقه إدارياً بالشمع الأحمر، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ،وأن المحافظة وأجهزتها الأمنية والتنفيذية لن تتهاون في تنفيذ القانون وتطبيق أشد العقوبات المقررة.

وفي هذا السياق جدد محافظ بني سويف تأكيداته على أن مديرية الصحة هى"الجهة الوحيدة في المحافظة "المنوط بها الحديث والإعلان عن أية مستجدات خاصة بفيروس كورونا ،وأن مدير عام الصحة هو الوحيد المسموح له بالحديث عن فيروس كورونا ،مشددا على كافة التنفيذيين بعدم الإدلاء على الإطلاق بأية تصريحات إعلامية أو بيانات صحفية بأي شكل من الأشكال سواء مكتوبة أو مصورة أو شفهية في هذا المجال،ومؤكدا على أن الطب الوقائي بالصحة والجامعة هو المصدر الموثوق به في مجال تعليمات وإرشادات مكافحة العدوى

وحذر محافظ بني سويف ، من الانسياق بشكل أو بأخر خلف الأخبار غير الرسمية بهذا الشأن،مؤكدا على أن الدولة بكافة أجهزتها تضع ملف مواجهة عدوى كورونا في مقدمة أولوياتها في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم بأكمله ،وأن الدولة تتعامل في هذا الملف بكل شفافية،مؤكدا على أن صدور التصريحات من غير جهتها المختصة،يعد في غالب الأحيان من قبيل الشائعات وترويجها ،وإثارة البلبلة بين المواطنين وهو مايشتت الجهود.