محافظ القليوبية يشهد عملية تطهير محطة قطار وشوارع بنها

وتابع "الهجان" أعمال التطهير تمت بالاستعانة برجال ومعدات الحماية المدنية للقيام بعملية التعقيم والتطهير المستمرة بشوارع مدينة بنها، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد عشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والدكتورة آمال السيد مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالقليوبية.

وشهد المحافظ عملية تطهير شارع الشدية أمام النوادي وشارع الدهشان، والتي قامت بها الحماية المدنية، حيث وجه المحافظ بتفعيل عملية التطهير بشكل دوري يوميا لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، كما حضر عملية تطهير محطة قطار بنها، والتي قامت بها الإدارة العامة للأمراض المتوطنة التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان على الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طارئ.