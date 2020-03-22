محافظ السويس يتفقد أعمال إصلاح الهبوط الأرضى بشارع النيل في الأربعين.. صور

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس المرافق العامة والخدمات التي تقدم للمواطن بأحياء السويس.

وفي الجولة أعطي محافظ السويس توجيهات لرئيس حي الأربعين والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لفرع السويس لانتهاء من أعمال أصلاح الهبوط الأرضي بشارع النيل بحي الأربعين، مؤكدًا علي إدارة المرور بالتواجد بموقع العمل لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة.

كما أكد "صقر"، علي الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بعمل خطة لأعمال صيانة وتطهير ونظافة غرف التفتيش وبالوعات الأمطار بشارع الجيش.