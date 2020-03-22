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محافظ السويس يتفقد أعمال إصلاح الهبوط الأرضى بشارع النيل في الأربعين.. صور

الأحد، 22 مارس 2020 05:27 م
محافظ السويس يتفقد أعمال إصلاح الهبوط الأرضى بشارع النيل في الأربعين.. صور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس - السيد فلاح

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تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس المرافق العامة والخدمات التي تقدم للمواطن بأحياء السويس. 
 
وفي الجولة أعطي محافظ السويس توجيهات لرئيس حي الأربعين والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لفرع السويس لانتهاء من أعمال أصلاح الهبوط الأرضي بشارع النيل بحي الأربعين، مؤكدًا علي إدارة المرور بالتواجد بموقع العمل لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة.
 
كما أكد "صقر"، علي الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بعمل خطة لأعمال صيانة وتطهير ونظافة غرف التفتيش وبالوعات الأمطار بشارع الجيش.
 
رافق محافظ السويس في الجولة كلا من العميد إيهاب سراج الدين رئيس حي الأربعين والمهندس محمود زهرة، رئيس فرع السويس بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس وجدي السيد، مدير عام الطرق والنقل والمهندس حمدي عبد الله، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة وعزت الحنبوشي، مساعد رئيس حي الأربعين والمهندس محمد إمام مدير الإدارات الهندسية ومحمد سامح، مدير الإدارة القانونية بحي الأربعين وممثلي الهيئة الهندسية والمرور.
 
 
 
 
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اللواء عبد المجيد صقر

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هبوط ارضى بالسويس

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