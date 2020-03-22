اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة لغلق وتشميع المحلات المخالفة.. صور

الأحد، 22 مارس 2020 01:02 ص
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة لغلق وتشميع المحلات المخالفة.. صور حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة
الإسماعيلية – السيد فلاح

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شن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، حملة مكبرة، شارك فيها اللواء جمال الغزالي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، والعميد حمدي عبد النبي، مدير إدارة المرور، والمقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث، بأحياء المحافظة، لمتابعة التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمقاهى والمطاعم توقيتات غلق المحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وقامت الحملة بتشميع كافية، وكرفان بأرض الجمعيات، بحى ثالث، والقبض على أصحاب الكافية والكرفان، وتحرير محضر ضدهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

كما شن مركز شرطة الإسماعيلية حملة أمنية مكبرة بنطاق منطقة أبو عطوة لتطبيق قرار الإغلاق الإجباري للمحلات والمقاهي والكافتريات، حيث وتوجهت الحملة برئاسة المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه النقباء حسن رضوان ومحمد جبر ومصطفي جميل وسيد نصرالله وملهم البلتاجي تضمنت الشوارع الرئيسية والفرعية لإغلاق المحال والمقاهي.

وأسفرت الحملة عن إغلاق جميع المقاهي والمحال التجارية عدا الصيدليات ومحال بيع السلع الغذائية والتموينية، تنفيذٍا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وتعتبر منطقة أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية من أكبر المناطق المزدحمة بالسكان حيث يقطن بها أكثر من 100 ألف نسمة.

كما قام المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية بمركز ومدينة القنطرة غرب والتى رافقه خلالها كرم الشحات، رئيس المركز والمدينة والمقدم عادل سويدان، نائب مأمور المركز، وشملت الجولة تفقد ومتابعة شوارع السويس والتحرير والمعاهدة، بناء على تكليفات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية بمتابعة التزام جميع أصحاب المحلات والأنشطة التجارية بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع المقاهى والكافيتريات والكافيهات، وتم خلال الجولة التأكيد على جميع أصحاب المحال التى يجب أن يطبق عليها القرار بالاتزام بالمواعيد والتوقيتات المحددة لهم وعدم مخالفة التعليمات حتى لا يتعرض كل من يخالف إلى المسائلة القانونية.

جانب من حملة مركز شرطة الضواحى (1)
جانب من حملة مركز شرطة الضواحى

 

جانب من حملة مركز شرطة الضواحى (2)
جانب من حملة مركز شرطة الضواحى

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة (1)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة (2)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة (3)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة 

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة (4)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة 

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة (5)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة (6)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة 

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة (7)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة (8)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة (9)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة (10)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة (11)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة (12)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة كبرى لغلق وتشميع المحلات المخالفة

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