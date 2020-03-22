اليوم السابع
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محافظة الدقهلية توفر 26 طن كلور و 11 خزان و 500 جركن لتعقيم المراكز والمدن

الأحد، 22 مارس 2020 10:18 م
محافظة الدقهلية توفر 26 طن كلور و 11 خزان و 500 جركن لتعقيم المراكز والمدن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية- شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أنه تم توفير 26 طن من الكلور الخام و11 خزان من البلاستيك سعة الواحد منهم 1 طن يتم استخدامهم في تخفيف نسبة الكلور المركز وخلطه بالماء، بالإضافة إلي 500 جركن سعة الواحد منها 20 لتر يتم استخدامهم في أعمال التطهير والتعقيم التي تقوم بها أجهزة المحافظة علي مستوي المراكز والمدن والاحياء والقري للمنشآت الحكومية والمساجد والشوارع ومواقف السيارات وكافة أماكن تواجد المواطنين وذلك للحد من فيرس كورونا .

ووجه "مختار" بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توزيع هذه المستلزمات علي الوحدات المحلية بنطاق المحافظة وذلك بعد قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بإعداد هذه العبوات بعد تخفيف الكلور بالماء .
 
كما وجه المحافظ الشكر والتقدير لكافة عناصر المجتمع المدني المساهم في دعم منظومة مواجهة فيروس كورونا حرصاً علي صحة وحياة المواطنين، مشيرا إلي أن هذه المبادرات تؤكد أصالة  معدن الشعب المصري وانتمائه العميق لبلدهم والذى دائما ما يظهر وقت الازمات.
 
وأكد المحافظ أن هذا الدعم يساهم في استمرار نجاح  منظومة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا على اوسع نطاق، موضحا أن هناك متابعة على مدار الساعة لتنفيذ حزمة الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل اجهزة المحافظة وخاصة أعمال التطهير والتعقيم.
 
وأضاف "مختار"، أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة في أرجاء المحافظة حفاظاً علي صحة وحياة المواطنين .
 
جاء ذلك فى اطار استمرارا للجهود التي يبذلها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لتوسيع مشاركات ومساهمات المجتمع المدني في دعم منظومة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعزيز دور المجتمع المدني في المشاركة مع اجهزة الدولة في كافة المحافظات دعما لمنظومة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره .

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محافظة الدقهلية

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