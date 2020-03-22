اليوم السابع
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"متحدث القضاة" يوضح سبب إنشاء غرفة عمليات لمتابعة القضاة ومهامها

الأحد، 22 مارس 2020 02:08 م
"متحدث القضاة" يوضح سبب إنشاء غرفة عمليات لمتابعة القضاة ومهامها نادى القضاة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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قال المستشار رضا السيد المتحدث باسم نادى القضاة، إن غرفة العمليات التى شكلها مجلس إدارة النادى لتلقى بلاغات وشكاوى القضاة وأعضاء النيابة العامة، وبدأت عملها منذ أمس السبت، ويرجع السبب فى إنشاؤها إلى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة القضاة مازالوا يباشرون عملهم.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن القضاة وأعضاء النيابة يباشرون عملهم ويذهبون للمحاكم بشكل اعتيادى، لان القرارات الصادرة بتأجيل الجلسات لمدة أسبوعين هى مجرد تأجيل فقط وليس تعليق للعمل، بما يعنى ذهاب القضاة إلى محاكمهم أو إلى النيابات بالنسبة لأعضاء النيابة.

وتابع متحدث نادى القضاة، إن فكرة ذهاب القضاة ونزولهم يوميا يشكل عبء عليهم، فهم موجودون على خط المواجهة، وهم عرضة ( لاقدر الله ) لأى إصابات، ويكمل "ومن هنا كان التفكير فى وجود هذه الغرفة".

أوضح السيد حول مهام هذه الغرفة، أن النادى وضع أرقام تليفونات لتلقى الشكاوى والبلاغات من القضاة فى حال إذا ما شعر أى منهم بأى أعراض، فيقوم القائمون على الغرفة بمساعدته وتوجيهه إلى أين يذهب، وذلك من خلال التواصل مع وزارة الصحة والمتابعة معها، مشيرا إلى أن الغرفة تتابع وتتلقى الشكاوى على مستوى الجمهورية من الإسكندرية لأسوان مضيفا ان الغرفة لم تتلقى حتى الآن أى بلاغات. 

وبدأت غرفة العمليات التى أعلن نادى القضاة عن تشكيلها لمتابعة أعضائه، عملها أمس، وقال بيان سابق للنادى، إنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد والتطورات والمستجدات فى مواجهة فيروس كورونا، فقد قرر مجلس إدارة نادي القضاة، فى إطار الإجراءات الواجب اتخاذها  لمتابعة القضاة وأعضاء النيابة العامة تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادي القضاة بشامبليون، اعتبارا من السبت الموافق 21 مارس الجارى لمتابعة تطورات الأحداث والأزمة من كل جوانبها.

وأشار البيان إلى أن الغرفة ستتلقى كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة، وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم ولأسرهم كل سبل الوقاية بالتنسيق والتواصل مع المختصين بوزارة الصحة، حيث تنوه الغرفة إنها على استعداد تام بتلقي كافة شكاوى القضاة  على الأرقام الآتية:

ت / 0225758282

ف/ 0225751053

 


نادى القضاة

غرفة عمليات نادى القضاة

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مخاطر فيروس كورونا

تأجيل القضايا

اخبار مصريه

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