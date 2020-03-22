اليوم السابع
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خالد صلاح
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ما هي أسباب صعوبة نزول الوزن للمرأة التي استئصلت الرحم؟ الدكتورة دعاء سهيل تجيب

الأحد، 22 مارس 2020 11:57 ص
ما هي أسباب صعوبة نزول الوزن للمرأة التي استئصلت الرحم؟ الدكتورة دعاء سهيل تجيب دعاء سهيل
تقرير خاص

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بعد استئصال الرحم نتيجة لوجود ورم به سواء كان حميد او خبيث، تواجه المرأة بعدها صعوبة بالغة في نزول وزنها مما يشعرها بالإحباط

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي كيف تتغلب المرأة التي استئصلت رحمها مشكلة عدم نزول وزنها.

 

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" إن الله خلق لنا كل جهاز في جسمنا له وظيفة هامة، وهناك ثلاثة اجهزة في جسم الانسان مسئولين على زيادة الحرق في الجسم هما الغدة الدرقية والرحم والمرارة واذا تضرر احدهما تضرر الحرق في الجسم، لذا ما استئصال الرحم يقل معدل الحرق لدى المرأة كثيراً.

3 اسباب لصعوبة نزول وزن المرأة اسئصلت الرحم
3 اسباب لصعوبة نزول وزن المرأة اسئصلت الرحم

 

 

ولفتت أنه عندما تتقدم المرأة في العمر من 30 الي 40 عاماً ايضا تفقد القدرة على حرق 500 سعر حراري، لأنها مع كل عام تفقد القدرة على حرق 50 سعر حراري، فعندما تصل الي الاربعون تكون فقدت القدرة على حرق 500 سعر، وتصبح المرأة اكثر ضرراً مع انقطاع الدورة الشهرية، او استئصال الرحم وبالتالي يزيد وزنها كثيرا حول البطن و الخصر، حتى اذا كانت شهيتها عالية، لذا لابد ان اعطي لها مادة فعالة من اوراق اللوتس والكريز، الكروميوم (خلاصة منهم)، و كل هذا يعمل على نحت القوام لافتة إن وجود الدهون في مكان دون الاخر يعني انني لدي دهون ثلاثية، فلابد ان احولها الي دهون احادية وثنائية، حتى يسهل نزولها.

 

واكدت إن تلك المرأة تحتاج  لكورس علاجي يحتوي على مجموعة من الحوارق، فعشب الراسبيري لا ينمو في مصر ولكن لدينه خلاصته، فهو خلاصة من 40 ثمرة راسبيري " توت"، وايضا هناك خلاصة الجرسينيا، وهو عشب مانع للشهية، فالجرسينيا هي خلاصة HCA، الذي يهاجم في الجسم الانزيم المسئول عن الدهون، وبالتالي هذه الحوارق قادرة على تفتيت الخلايا الدهنية الموجودة في الجسم ذات العمر الطويل، وقللت الشهية، مع تنشيط عملية الايض والحرق في جسم المريض.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل  عبر "فيس بوك":

الدكتورة  دعاء سهيل


 

 

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/

الفريق-الطبي

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