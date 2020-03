ما الفرق بين التعافى من كورونا وتحول نتائج التحاليل من إيجابية لسلبية؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان فى مصر أمس الجمعة عن إصابة 29 حالة جديدة بفيروس كورونا مع وجود 60 حالة تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية و39 حالة تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفيات، فماذا يعنى تحول نتيجة الحالات من إيجابية إلى سلبية وهل تعنى التعافى من الفيروس تماماً أم لا وما الفرق بينها وبين المتعافين من الفيروس.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

ذكر موقع "medlineplus" أن النتيجة الإيجابية لتحليل فيروس كورونا تعنى أنك مصاب بعدوى فيروس كورونا، أما إذا كانت نتائجك سلبية، مع وجود أعراض تشبه "كورونا" فقد تحتاج إلى مزيد من الاختبارات حتى تحصل على تشخيص، ستظل بحاجة إلى اتخاذ خطوات لمنع انتشار العدوى.

ووفقاً لفيديو نشره موقع "CNN" على صفحته الرسمية بتويتر فقد حذرت الدكتور "ديبورا بريكس"، الطبيبة الأمريكية ومنسقة ضمن فريق العمل المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا، من التفسير الخاطئ للنتائج السلبية لفحوصات الفيروس.

White House coronavirus response coordinator Dr. Deborah Birx said that even if a person has a negative coronavirus test, “that means you’re negative that day” and they shouldn’t let up on taking precautions to prevent infection. https://t.co/XQUu2uxgCh pic.twitter.com/QewsM7vzNP