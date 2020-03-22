للوقاية من كورونا..القوى العاملة تلغى تلقى الشكاوى الورقية وتخصص خط ساخن

كتب محمود راغب

فى إطار حرص الدولة على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19 )، وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمديريات القوى العاملة وجمهور المواطنين المترددين عليها.

شددت وزارة القوى العاملة، علي عدم تلقى أى شكاوى ورقية بشكل مؤقت، وذلك بإدارات خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، أو بالمديريات التابعة لها أو بمكاتب وكلاء الوزارة بالمديريات والمحافظات المختلفة، والاقتصار على تلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو الموقع الالكترونى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدةwww.shakwa.eg .

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان،تلقى عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا، أحوال العمالة المصرية، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، حيث أشار تقرير من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، إلي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت أن النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم، حيث وردت استفسارات للوزارة بالمملكة حول قيام بعض منشآت القطاع الخاص بمنح العاملين لديها إجازة بلا أجر ودون موافقتهم.

تؤكد الوزارة في هذا الخصوص أن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية "العامل وصاحب العمل"، ولا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها، وتبعاً لذلك فإن نظام العمل في المملكة العربية السعودية لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم، ويمكن للمنشآت التي لديها عاملين لا تسمح لهم الظروف الحالية من أداء أعمالهم وفق الطرق التقليدية، اتباع طرق بديلة لتمكينهم من استكمال مهامهم، ومن بينها العمل عن بعد، الذي سبق وأن تم نشر الدليل الإرشادي الخاص به في موقع الوزارة.