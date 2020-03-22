للجزار والفرارجى.. نصائح تجنبك الإصابة بفيروس كورونا

فاطمة ياسر

ماذا يمكن لعمال الأغذية كالجزار والفرارجي أن يفعلوا لتجنب إصابتهم بالفيروس التاجي كورونا؟..سؤال هام ويجب التعرف علي إجابته للتقليل فرص انتشار هذا الفيروس الخطير، والذي يتسبب في وفاة العديد في حالة إهماله.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع " fsai"، بعض النصائح الصحية والتي القيام بها للحد من إصابتهم بالفيروس، لأن الأبحاث أكدت أنه من الممكن أن يقوم عمال الأغذية المصابون بإدخال فيروسات إلى الطعام الذي يعملون عليه، أو على الأسطح داخل تجارة المواد الغذائية ، عن طريق السعال والعطس ، أو عن طريق الاتصال اليدوي ، ما لم يتبعوا بدقة ممارسات النظافة الشخصية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

وفي هذا السياق، تنصح منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على التوصيات المعيارية والصحية للحد من التعرض للإصابة بفيروس كورونا التاجي، وانتقاله للآخرين، وهذه النصائح هي:

-نظافة اليدين بشكل دائم ومستمر كما أوصت منظمة الصحة العالمية أن لا يقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، قبل البدء في العمل، وقبل التعامل مع الطعام وبعده، وبعد إلقاء الأشياء في القمامة، وبعد استخدام المرحاض، ويعد التدخين أو شرب الماء، وبعد الإمساك بالأموال،

-في حالة إصابة أحد العاملين بالسعال أو نزلات البرد إعطائه أجازة حتي لا ينتشر الفيروس.

-عند السعال أو العطس يكون في منديل ويتم إلقائه في القمامة.

-إتباع الممارسات الغذائية الآمنة وهي استخدام القفازات الطبية والإلقاء بها أول بأول وأيضا الكمامات.

-تجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.