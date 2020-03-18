اليوم السابع
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لو مضطر تنزل الشغل.. اعرف ازاى تحمى نفسك من الإصابة بكورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:00 ص
لو مضطر تنزل الشغل.. اعرف ازاى تحمى نفسك من الإصابة بكورونا العمل
كتبت هند عادل

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يواجه بعض العاملين بالوظائف الاستراتيجية التى تمس الخدمات الحيوية للمواطنين مسئولية النزول إلى أعمالهم فى ظل انتشار فيروس كورونا، من بينهم الأطباء وأطقم التمريض والإسعاف وغيرهم من الوظئف الحيوية وهو ما يتطلب منهم تشديد اجراءات الوقاية لحمايتهم من انتقال العدوى إليهم أو أحد من أفراد اسرتهم ، وتتضمن أهم طرق الوقاية لمقدمى الرعاية الصحية هى الحرص على نظافة اليدين قبل وبعد التعامل مع المصابين أو المخالطين. 
 
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ووفقا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه يجب على موظفي الرعاية الصحية استخدام فرك اليد الكحولية أو غسلها بالماء والصابون للمؤشرات السريرية التالية:
 
مباشرة قبل لمس المريض، قبل الانتقال من العمل في موقع الجسم المتسخ إلى موقع الجسم النظيف على نفس المريض، بعد لمس المريض أو البيئة المحيطة به، بعد ملامسة الدم أو سوائل الجسم أو الأسطح الملوثة، بعد إزالة القفاز مباشرة. 
 
كما يجب على كافة مقدمى الرعاية الطبية تنظيف اليدين كثيرًا ، بما في ذلك فورًا بعد نزع القفازات وبعد الاتصال بشخص مريض ، عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وأيضا بعد عودتهم إلى المنزل وتجنب لمس العين أو الأنف أو الفم بأيدي غير مغسولة.
 
العمل فى المطار
العمل فى المطار
من ناحية أخرى أوصت الارشادات الصحية أى شخص يواصل عمله فى ظل انتشار المرض أو الاختلاط مع الآخرين بضرورة ارتداء قناع الوجه وغسل اليدين بشكل دورى وإذا لم يكن ذلك متاحا بشكل دورى يجب الاعتماد على معقم اليدين الذي يحتوى على 70% كحول، بالإضافة إلى ضرورة تطهير مكان العمل كالمكاتب والمقاعد ومقابض الأبواب ودورات المياه بالمطهرات بشكل دورى . 
 
كما يجب ضرورة البقاء بمسافة آمنة متر عند التعامل مع الجماهير، وعند العودة إلى المنزل ضرورة ترك الحذاء خارج المنزل وغسل الملابس فورا حفاظا على صحة اسرته وأفراد عائلته.

كورونا

فيروس كورونا

العمل وكورونا

انتقال كورونا

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