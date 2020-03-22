اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 09:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"كورونا " يدفع أسعار الذهب للهبوط لأدنى مستوى وتراجع مرتقب للمعادن النفيسة

الأحد، 22 مارس 2020 08:00 ص
"كورونا " يدفع أسعار الذهب للهبوط لأدنى مستوى وتراجع مرتقب للمعادن النفيسة الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت أسعار الذهب هبوط ملحوظ على مدار تعاملات الأسبوع الماضى، بانخفاض بلغ أكثر من 55 جنيها في كل جرام في سوق الصاغة، وذلك على خلفية هبوط الأسعار العالمية من 1605 دولارا إلى 1498 دولار حتى الآن، وفيما يلى أهم أسباب تراجع الذهب:

 

-هبوط الطلب على المعدن النفيس مع اتجاه المستثمرين للبيع لجنى الأرباح

-خطة أمريكا لضخ 700 مليار دولار لإنقاذ الأسواق.

-أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة خلال جلسات ختام الأسبوع.

-تفاؤل المستثمرين باتجاه البنك الأوروبى لإصدار سندات سيادية.

-غموض حول مصير حركة الأسعار وكورونا يؤثر على معدلات الطلب.

-الأسعار في مصر تراجعت من 730 إلى 680 جنيها للجرام.

-تراجع مبيعات الذهب في مصر خلال الشهرين الماضيين.

-خبراء السوق يحذرون من شراء المشغولات الذهبية بغرض الاستثمار بسبب خسارة المصنعية عند البيع.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت صباح  الجمعة 20 مارس، إذ فاق الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن أثر تدافع صوب السيولة فى ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادى الناجم عن فيروس كورونا، لكن المعدن الأصفر يتجه صوب ثانى انخفاض أسبوعى فى الوقت الذى باع فيه المستثمرون المعدن لتغطية مراكز شراء بالهامش فى أصول أخرى

وقال جيفرى هالى كبير محللى السوق لدى أواندا "إنه شراء للتحوط من المخاطر بالتأكيد... ماذا بمقدورك أن تشترى لكى تتحوط من مخاطر نهاية الأسبوع؟ تستطيع أن تملك إما السيولة أو المعادن النفيسة، هذا كل ما فى الأمر".

وسعت الأسهم الآسيوية لالتقاط الأنفاس عقب مكاسب فى وول ستريت، بينما تجاوز الدولار أعلى مستوى فى 3 سنوات مع تسبب الوباء فى اندفاع صوب السيولة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3% إلى 1701.53 دولار للأوقية ، وقفز البلاتين 4.6% إلى 613.54 دولار لكنه بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعى على الإطلاق.

ويقول محللون إن البلاتين والبلاديوم سيظلان يسجلان اضطرابا فى الأشهر المقبلة بعد خسائر ضخمة أوقد شرارتها تفشى فيروس كورونا، قبل أن يشرعا فى تعاف مؤقت بدعم من فجوة إمدادات فى البلاديوم وارتباط البلاتين بالذهب.

وربحت الفضة فى المعاملات الفورية 5% إلى 12.72 دولار،  لكنها تتجه صوب تسجيل ثانى انخفاض أسبوعى بنحو 15% منذ سبتمبر 2011.

 

 

 


أسعار الذهب

الذهب

أسعار الذهب اليوم

جرام الذهب

سعر الذهب اليوم

الذهب في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

الخدمات التأمينية لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. اعرفها

الخدمات التأمينية لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. اعرفها

اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

بالقانون.. عقوبة التلاعب فى الأسعار الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

بالقانون.. عقوبة التلاعب فى الأسعار الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة