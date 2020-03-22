"كورونا أغلق كنائس لم تغلقها الحرب ".. الصلاة عبر الانترنت فى بريطانيا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الكنائس في جميع أنحاء المملكة المتحدة بدأت "طريقة جديدة تمامًا للقيام بالأشياء"، هذا الصباح حيث قدمت خدمة الأحد للجمهور عبر الإنترنت وسط جهود التباعد الاجتماعي للتصدي لفيروس كورونا.

وحظرت كل من كنيسة إنجلترا وكنيسة اسكتلندا العبادة الجماعية مقابل بث الخدمة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك.

وبينما تتبنى الكنائس الكاثوليكية نهجًا لتشجيع الناس على الحفاظ على المسافة الاجتماعية لإبطاء انتشار الفيروس سيقوم رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي ببث خدمة على راديو بي بي سي اليوم.

ومع بدء المزيد والمزيد من الناس في تنفيذ إجراءات الإبعاد الاجتماعي ، قال القس ديفيد ماكين أن الكنيسة كان عليها أن تعمل على "طريقة جديدة تمامًا للقيام بالأشياء".

وقال "الحرب العالمية الثانية لم تغلق الكنائس ، ولكن هذا الفيروس أغلقها ، لذلك نحن في اليوم الثالث من محاولة معرفة ما سنفعله".

وأوضحت الصحيفة أن ماكين جزء من فريق ريفي من الأبرشيات بالقرب من اليسبيري يضم 11 كنيسة ستبث صلاة الصباح والقداس عبر الإنترنت بدءا من هذا الأحد.

وأعرب ماكين عن عدم تأكده حتى الآن ما إذا كان سيتم استخدام الجداول من قبل جميع الرعايا. وقال: "سنضع أشياء على الإنترنت ، لكنني لا أعرف مقدار الاستيعاب ، لأن نسبة من شعبنا كبار السن نسبيًا. إنهم لا يذهبون إلى الإنترنت ، فهو ليس المكان الذي يذهبون إليه."

ومع ذلك ، يقول ماكين إنه من المهم الحفاظ على حضور الكنيسة لأطول فترة ممكنة.

وقال: " ألصق جهاز كمبيوتر محمول في مكان ما ويمكنك البث على فيس بوك في غضون ثوانٍ ، فهو سهل للغاية ، حتى لو لم يكن بجودة عالية. أعتقد أن البعض سيقدر ذلك - بصراحة ، حتى لو تمكن القليل من الوصول إليه ، فإنه لا يزال يستحق القيام به."

سيقوم رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي ببث خدمة على راديو بي بي سي المحلي اليوم ، وتقوم طوائف أخرى بوضع خطط مماثلة.