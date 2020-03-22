اليوم السابع
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كليات جامعة القاهرة تواصل رفع المقررات الدراسية إلكترونيا

الأحد، 22 مارس 2020 11:04 ص
كليات جامعة القاهرة تواصل رفع المقررات الدراسية إلكترونيا الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن معظم كليات الجامعة انتهت من تهيئة ورفع مقرراتها الدراسية على مواقعها وإتاحتها للطلاب بمرحلتيها البكالوريوس والليسانس،
سواء بنظام الفصلين الدراسيين أو الساعات المعتمدة، مشيرًا إلى أن هناك اقبالًا ملحوظًا من الأساتذة وتفاعلًا من الطلاب.
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن الجامعة، أن هناك تنوعًا في أساليب التلقي والتفاعل مع المقررات الدراسية الإليكترونية، حيث تتنوع بين المحاضرات التليفزيونية والتسجيلات الصوتية إلى جانب المقررات الإليكترونية المزودة بالشروح التوضيحية، مضيفًا أن الكليات حددت جدولًا للجلسات التفاعلية بين الطلاب والأساتذة بالاستعانة بعدد من برامج وتطبيقات التعليم عن بُعد.
 
من جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إن الدكتور محمد الخشت يتابع مع النواب وعمداء الكليات، تطبيق تقنيات التعليم الإليكتروني من خلال المنصة الرقمية للجامعة كبديل للعملية التعليمية التقليدية، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة، مشيرًا إلى أن الجامعة برئاسة الدكتور الخشت، أعدت خطة مسبقة للتعليم الالكتروني والدراسة عن بُعد، وقامت بتنفيذها في الكليات بمجرد صدور قرار تعليق الدراسة، وأن خطة الجامعة تعتمد على وسائل غير تقليدية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للجامعة قوية.
 
وأضاف علم الدين، أن الدكتور محمد الخشت وجه الإدارات المختصة بتوفير كافة الامكانات التى تحتاجها الكليات لإنجاح التجربة وصرف مكافآت إضافية للكوادر الفنية المعاونة التى يعمل بعضها على مدار اليوم في أعمال تهيئة المقررات إليكترونيًا ورفعها على مواقع الكليات، كما أصدر رئيس الجامعة توجيهاته بتحفيز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ماديًا فى ضوء الجهود غير العادية التى يتم بذلها للانتهاء من تسجيل جميع المقررات الدراسية ورفعها على مواقع الكليات واتاحتها للطلاب.
 
وكان مجلس جامعة القاهرة، وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، على حزمة قرارات  للدكتور محمد الخشت للتحول الإلكتروني، لدعم الكليات للتحول إلى نظام شامل للتعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد، في إطار تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الثالث.
 

 


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