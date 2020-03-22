اليوم السابع
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فيديو .. رسائل الرئيس السيسى للمصريين

الأحد، 22 مارس 2020 10:53 م
فيديو .. رسائل الرئيس السيسى للمصريين السيسى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية العديد من الرسائل حول أزمة كورونا التى تواجه العالم، وما اتخذته مصر من إجراءات لمواجهة الوباء العالمى.

ليس لدينا أي مشكلة فى احتياطى السلع الأساسية ويكفى 3 أشهر

متخزنوش السلع ومعندناش مشكلة فى أى مواد غذائية

نحتاج لمزيد من الانضباط للسيطرة على انتشار فيروس كورونا

شعبنا غالى علينا جدا ونعمل كى لا يتضرر أحد

أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم

ساعدونا لمواجهة أخطر أزمة بسبب كورونا

كل التحية لشباب مصر على مبادراتهم للتوعية بأزمة كورونا

نسعى للخروج من أزمة كورونا بأقل تكلفة ممكنة

برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعدنا فى مواجهة تداعيات كورونا

خصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا ..ومصر دولة مش قليلة


السيسى

السلع الأساسية

فيروس كورونا

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