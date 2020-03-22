اليوم السابع
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غلق 26 مركزا تعليميا وحضانة و"بلاى ستيشن" فى شرق الإسكندرية

الأحد، 22 مارس 2020 07:46 م
غلق 26 مركزا تعليميا وحضانة و"بلاى ستيشن" فى شرق الإسكندرية حملات اغلاق المراكز التعليمية والحضانات ومحلات الألعاب الالكترونية
الإسكندرية - جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية شن حملات اغلاق المراكز التعليمية والحضانات ومحلات الألعاب الالكترونية ، و ذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، حيث شن حي ثان المتزة شرق الاسكندرية ، حملات مكبرة لإغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحي بمعاونة الكول الأمني والجهات المعنية ، تنفيذا لقرار  رئيس الجمهورية ، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ولليوم السابع علي التوالي وجه الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه الإدارات المعنية بالحي ، بشن حملة مكبرة ،  لإغلاق جميع المراكز التعليمية والبلاي ستيشن وصالات الجيم ودور الحضانة بنطاق الحي حفاظا على صحة أبنائنا وتجنبا لإنتشار الفيروس ، وذلك بالتنسيق مع قيادات مديرية أمن الإسكندرية ، ومديرية التربية والتعليم.

وإستهدفت الحملة إغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحي وغيرها من أماكن التجمعات ، وتم تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد 1 مركز تعليمي ، وعدد 10 دور حضانة ، وعدد 13 بلاي ستيشن ، وعدد 2 جيم ، بكل من شارع سلمان الفارسي المتفرع من جمال عبدالناصر بالعصافرة بحري ، وشارع ملك حفني بحري ، وتشكلت لجنة الغلق من السادة ممثلي الجهات المعنية "مدير إدارة الخدمات بالحي ، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي ، مدير مركز معلومات التنمية المحلية ، ممثل عن إدارة المتابعة الميدانية، العضو القانوني بالحي"، وبحضور ممثل الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية ، وممثل التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع قسم شرطة ثان المنتزه و الكول الأمني المصغر ومعاون مباحث القسم.

وتحت اشراف اللواء هشام كمال رئيس حى غرب باستمرارا تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا تم اليوم بحضور كلا من  النقيب محمد سعيد رئيس وحدة شرطة المرافق بالحى و مدير ادارة المتابعة الميدانية والسيد مدير ادارة اشغال الطريق ، اعمال اعدام فرغات زجاج الشيش وعددهم (245)فارغة المتحفظ عليهم من الحملات.

وشدد  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  على إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من إنتشار الفيروس ، حيث تقوم الاحياء بشن حملات مسائية للتأكد من غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


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