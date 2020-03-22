اليوم السابع
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عيادات إلكترونية بمستشفيات جامعة المنوفية لطلب المشورة الطبية لمنع التكدس

الأحد، 22 مارس 2020 12:06 م
عيادات إلكترونية بمستشفيات جامعة المنوفية لطلب المشورة الطبية لمنع التكدس عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر - محمد فتحى

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دشنت مستشفيات جامعة المنوفية موقعا إلكترونيا لطلب المشورة الطبية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية.

وقامت  وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمستشفيات الجامعيه برئاسة  الدكتور محمد مرزوق مدير الوحدة  بعمل موقع إليكتروني http://hi-hea.com/ يتيح للمريض طلب المشوره الطبيه من العياده  الطبية التخصصية  طبقا لحالته الصحية، حيث يقوم الطبيب المكلف بالعياده بالتواصل معه بإحدى طرق التواصل عبر الهاتف العادى او المحمول او  الإنترنت  بالصوت والصوره ان استدعى الامر، وتقديم المساعدة الطبية اللازمة، وفي حالة الضرورة  سوف يقوم الطبيب  بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفيات.

يأتى ذلك حرصا من الجامعة علي سلامة المترددين علي المستشفيات الجامعية  ومنع  التكدس او الزحام بالاضافة للحفاظ على حق المريض في الخصوصية بدلا من إستخدام  مواقع التواصل الاجتماعي .

وسيتم طباعة رابط الموقع  http://hi-hea.com/ وتوزيعه على المرضى اللذين لم يتسنى لهم الحجز وكذلك على مرضى المتابعات والامراض المزمنه

كما أعلن الاتحاد الرياضي للجامعات نتائج وترتيب الجامعات المصرية خلال بطولتي الالعاب الإلكترونية والملاحة الرياضية عن النسخة 47 من الدورة الرياضية للجامعات المصرية.

وتوجت جامعة المنوفية ببطولة الالعاب الإلكترونية بعد منافسة ساخنة مع جامعة ٦ اكتوبر التي جاءت في المركز الثاني، في حين جاءت جامعة حلوان في المركز الثالث.

كما فازت قناة السويس بالمركز الاول في بطولة الملاحة الرياضية ،بالتالي تحتل جامعتي حلوان وقناة السويس قمة الترتيب العام للجامعات بعد البطولتين بعد منافسة قوية بينهما لحصد اكبر عدد من النقاط وكانت الأفضلية إلي حلوان نظراً لمشاركتها في البطولتين، ثم جامعة المنوفية التي حصلت على المركز الثالث.


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جامعةالمنوفية

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