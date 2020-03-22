اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عمدة لندن: الشرطة ربما تستخدم الطوارئ لضمان التباعد الاجتماعى وإبطاء كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 04:48 م
عمدة لندن: الشرطة ربما تستخدم الطوارئ لضمان التباعد الاجتماعى وإبطاء كورونا مكافحة فيروس كورونا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عمدة لندن ، إن الشرطة يمكن أن تستخدم سلطات الطوارئ لفرض القواعد المتعلقة بالمسافة الاجتماعية وتقليل الانتشار الإضافي لفيروس كورونا ، وسط مخاوف بشأن رسائل مختلطة من الحكومة المركزية بشأن هذه القضية.

وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن صادق خان حث الناس على البقاء في المنزل إذا كان ذلك ممكنًا، بعد مشاهد ازدحام الشواطئ والحدائق خلال عطلة نهاية الأسبوع ، والمخاوف من أن يفر الأشخاص من المدن إلى مناطق نائية في المملكة المتحدة مما قد يؤثر سلبا على الخدمات الصحية المحلية الأقل موارد.

وصرح لبرنامج أندرو مار على بي بي سي: "رسالتي إلى جميع المشاهدين بسيطة: لقد تغيرت الحياة ، وعلينا القيام بالأمور بشكل مختلف لفترة من الوقت الآن". "التفاعل الاجتماعي يؤدي إلى انتشار المرض ويؤدي إلى الموت. لا تغادر منزلك إلا إذا كنت مضطرًا حقًا ".

تعتبر لندن قبل عدة أسابيع من بقية المملكة المتحدة في انتشار الفيروس التاجي ، وبينما انخفض استخدام وسائل النقل العام بشكل حاد وأغلقت الحانات والنوادي والمطاعم وأماكن أخرى يوم الجمعة ، توافد الناس في العاصمة نهاية هذا الأسبوع إلى الحدائق والأسواق ووجهات أخرى.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت مثل هذه المشاهد قد تتطلب من الشرطة فرض إبعاد اجتماعي وإغلاق المدينة ، كما حدث في إيطاليا ، قال خان ، إن مشروع قانون طارئ للفيروس التاجي سيبحثه النواب يوم الاثنين سيشمل مثل هذه السلطات.

وقال عمدة لندن  "لأننا نواجه حالة طوارئ صحية عامة ، لأننا نواجه حالة طوارئ اجتماعية ، لأننا نواجه حالة طوارئ اقتصادية ، فإن هذه الإجراءات موجودة في مشروع القانون" ، قائلا  "من المهم حقًا أن تركز الشرطة على الأولويات التي لديهم ، والتعامل مع الجرائم العنيفة وغيرها من القضايا ، ولكن من الواضح ، إذا كان الأمر كذلك أن الناس يستمرون في التصرف بطريقة تؤدي إلى انتشار هذا المرض ، ثم هذه الأشياء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. "

 

 


عمدة لندن

صادق خان

كورونا

وباء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة