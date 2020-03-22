عمدة لندن: الشرطة ربما تستخدم الطوارئ لضمان التباعد الاجتماعى وإبطاء كورونا

كتبت رباب فتحى

قال عمدة لندن ، إن الشرطة يمكن أن تستخدم سلطات الطوارئ لفرض القواعد المتعلقة بالمسافة الاجتماعية وتقليل الانتشار الإضافي لفيروس كورونا ، وسط مخاوف بشأن رسائل مختلطة من الحكومة المركزية بشأن هذه القضية.

وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن صادق خان حث الناس على البقاء في المنزل إذا كان ذلك ممكنًا، بعد مشاهد ازدحام الشواطئ والحدائق خلال عطلة نهاية الأسبوع ، والمخاوف من أن يفر الأشخاص من المدن إلى مناطق نائية في المملكة المتحدة مما قد يؤثر سلبا على الخدمات الصحية المحلية الأقل موارد.

وصرح لبرنامج أندرو مار على بي بي سي: "رسالتي إلى جميع المشاهدين بسيطة: لقد تغيرت الحياة ، وعلينا القيام بالأمور بشكل مختلف لفترة من الوقت الآن". "التفاعل الاجتماعي يؤدي إلى انتشار المرض ويؤدي إلى الموت. لا تغادر منزلك إلا إذا كنت مضطرًا حقًا ".

تعتبر لندن قبل عدة أسابيع من بقية المملكة المتحدة في انتشار الفيروس التاجي ، وبينما انخفض استخدام وسائل النقل العام بشكل حاد وأغلقت الحانات والنوادي والمطاعم وأماكن أخرى يوم الجمعة ، توافد الناس في العاصمة نهاية هذا الأسبوع إلى الحدائق والأسواق ووجهات أخرى.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت مثل هذه المشاهد قد تتطلب من الشرطة فرض إبعاد اجتماعي وإغلاق المدينة ، كما حدث في إيطاليا ، قال خان ، إن مشروع قانون طارئ للفيروس التاجي سيبحثه النواب يوم الاثنين سيشمل مثل هذه السلطات.

وقال عمدة لندن "لأننا نواجه حالة طوارئ صحية عامة ، لأننا نواجه حالة طوارئ اجتماعية ، لأننا نواجه حالة طوارئ اقتصادية ، فإن هذه الإجراءات موجودة في مشروع القانون" ، قائلا "من المهم حقًا أن تركز الشرطة على الأولويات التي لديهم ، والتعامل مع الجرائم العنيفة وغيرها من القضايا ، ولكن من الواضح ، إذا كان الأمر كذلك أن الناس يستمرون في التصرف بطريقة تؤدي إلى انتشار هذا المرض ، ثم هذه الأشياء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. "