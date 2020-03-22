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عدد المصابين بكورونا يتجاوز لـ1000 في إسرائيل.. واتجاه لتقليل الاختلاط

الأحد، 22 مارس 2020 10:15 م
عدد المصابين بكورونا يتجاوز لـ1000 في إسرائيل.. واتجاه لتقليل الاختلاط كورونا
كتب- هاشم الفخراني

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تعتزم إسرائيل تمديد التوقيت الشتوي لمدة شهر على خلفية استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد بإسرائيل، وقال وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان مساء اليوم ان الحكومة الاسرائيلية تدرس تأخير العمل بالتوقيت الصيفي لحث المواطنين على التقليل من خروجهم للشوارع، موضحاً خلال مقابلة مع القناة الثانية أن  وزير الداخلية ارييه أدرعي يعمل على تحقيق هذه الخطوة بهدف التقليل من خروج المواطنين خارج منازلهم والتقليل من عدد الإصابات بالفيروس.

وذكرت مصادر اسرائيلية بوقت لاحق ان المستشار القضائي ماندلبيت وافق على تمديد التوقيت الشتوي شهرا حتى 1 مايو المقبل.

وشدد ليتسمان على  أهمية الحفاظ على الحجر  الصحي والعزل المنزلي وابتعاد الناس عن بعضهم البعض والتقليل من الاحتكاك.

وكانت صحيفة " معاريف" أوضحت أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع  لـ 1071 حالة 18 منها خطرة ، كما أثر انتشار فيروس كورونا فى إسرائيل بشكل كبير على الوضع الاقتصادى، حيث أكدت بيانات رسمية ارتفاع معدلات البطالة فى إسرائيل لتصل لـ16.5%.

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه منذ مساء أمس السبت وحتى اليوم دخل على مواقع التشغيل التابعة لوزارة العمل ومواقع أخرى حوالى 8050 عاطلًا إضافيًا عن العمل.

وأكدت الصحيفة أنه منذ تفشى وباء كورونا فى إسرائيل بلغ إجمالى العاطلين نصف مليون إسرائيلى، أى أن نسبة البطالة فى إسرائيل قد ارتفعت أربعة أضعاف ما كانت عليه الشهر الماضي، حوالي 4%، وبلغت حاليا 16.5%.


إسرائيل

تل ابيب

فيروس كورونا

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