طبيب مصرى بإيطاليا: الوضع مرعب.. الدولة تحولت لـ"مدينة أشباح"

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الدكتور محمد عتمان، طبيب مصرى بمستشفى برجامون فى شمال إيطاليا، أن الأوضاع فى إيطاليا صعبة وهناك ارتفاع رهيب فى إصابات كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن الوضع مرعب، وإيطاليا تحولت بشكل كبير لـ"مدينة أشباح"، مضيفًا : "الحظر قد يتجدد مرة أخرى فى ظل الارتفاع الكبير فى إصابات كورونا.. أنا فى قلب ووهان الإيطالية".

وذكر الطبيب المصرى، أنه لا يوجد أماكن كافية لمصابى كورونا بالمستشفيات، والأطباء يقررون من سيدخل على جهاز التنفس الصناعى، ومن سيتركونه للموت، مضيفًا: "الأطباء بيقولوا مين يعيش ومين يموت المشكلة ليس فى صعوبة المرض، لكن المشكلة فى الأعداد الكبيرة". وواصل: " العالم بأكمله تأخر فى مواجهة فيروس كورونا، وكان من المفترض أن يكون هناك إجراءات أسرع فى المرحلة الأولى من انتشار الفيروس".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد أن "المملكة المتحدة تفصلها حاليا 3 أسابيع على الأكثر من الحالة المماثلة لتلك التي تعيشها الآن إيطاليا بسبب أزمة فيروس (كورونا)، إذا لم نمكث في المنازل"

ونقلت صحيفة (صنداي تليجراف) البريطانية، عن جونسون قوله إنه "إذا لم نمكث في المنازل، فإن بريطانيا على بعد أسبوعين أو 3 أسابيع عن الوضع الذي تمر به إيطاليا، الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس (كورونا)، حيث ارتفع عدد الوفيات من الفيروس بمقدار 793 في غضون 24 ساعة"..

وحث جونسون البريطانيين على "البقاء في المنزل" من أجل إنقاذ "آلاف الأرواح"، قائلاً: "ما لم نعمل سويًا، وما لم نبذل الجهد الوطني البطولي والجماعي لإبطاء الانتشار، فإنه من المحتمل جدًا أن نصبح مثل إيطاليا".

وأمر رئيس الوزراء البريطاني، الأطباء بإعطاء الأولوية للمرضى الذين لديهم أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة، مضيفا أن تسارع وتيرة الإصابات والوفيات يحمل هيئة الصحة الوطنية فوق طاقتها



وسجلت في بريطانيا حتى ليل الأحد، 5018 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، بينها 233 حالة وفاة، وطلبت الحكومة البريطانية، أمس السبت، من 1,5 مليون شخص يعيشون في البلاد ويعتبرون الأكثر ضعفا حيال فيروس (كورونا) المستجد، أن يلزموا منازلهم لمدة 3 أشهر، مؤكدة أنه سيتمّ تخصيص خط هاتفي لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليه، كما سيكون ممكناً توصيل أدوية وأغراض إلى منازل الأشخاص المعزولين.