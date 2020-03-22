اليوم السابع
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ضبط 4 صيدليات تبيع أدوية منتهية الصلاحية ومطهرات مجهولة المصدر بالبحيرة

الأحد، 22 مارس 2020 02:06 م
ضبط 4 صيدليات تبيع أدوية منتهية الصلاحية ومطهرات مجهولة المصدر بالبحيرة صيدلية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود للرقابة على الأسواق وتطبيق الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بكافة أنحاء المحافظة، مشددا  على ضرورة عرض أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الأدوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاه .

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة استمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت إدارة الرقابة التموينية والتفتيش الصيدلي حملة مكبرة على الأسواق والصيدليات وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 صيدليات بمركز كوم حمادة لحيازتهم وعرضهم عبوات أدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية وكذلك بيعهم مطهرات ومستلزمات تعقيم مجهولة المصدر.

كما تم المرور على 6 صيدليات بشرية للتأكد من توافر المطهرات والكحوليات اللازمة للتعقيم بشان الحفاظ علي صحة المواطنين وتم التنبيه بضرورة توافر وعرض جميع المتاح لديهم من ادوات التطهير والتعقيم للجمهور وحسن التعامل مع المواطنين واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي .

يذكر أن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة قد وجه بتواصل الحملات الوقائيه واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات اشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

وكذلك تطهير المساجد الأهلية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة وتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة والتنسيق مع مسؤولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يومياً للكنائس والأديرة .

وأكد محافظ البحيرة إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والأجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين .

 

 

 


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