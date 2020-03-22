اليوم السابع
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ضبط 30 شيشة و100 كيلو فحم و تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار بمركز المطرية بالدقهلية

الأحد، 22 مارس 2020 12:35 م
ضبط 30 شيشة و100 كيلو فحم و تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار بمركز المطرية بالدقهلية الشيشة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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حرر مجلس مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، عدد من المحاضر ضد المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بغلق المحال التجارية الساعة السابعة مساءا كاجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس الكورونا، نطاق دائرة مركز ومدينة المطرية و قد خرجت الحملة برئاسة محمد كمال حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، وإدارات مجلس ومدينة المطرية، والمقدم محمد عبد الفتاح نائب مأمور مركز شرطة المطرية، والقوة المرافقة، له بالنزول والمرور ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بعدد من شوارع المدينة.
 
وأسفرت الحملة عن تحرير  14 مخالفه للمحال التجارية العامه الغير ملتزمة بقرار محافظ الدقهليه رقم 189 لسنه 2020 و تم توقيع غرامات ماليه بقيمه الف جنيه لكل محل مخالف، و تم تحرير 2 محضر مخالفه بيئه لأحكام القانون رقم 4 لسنه 1994  المقاهي المستخدمه للشيشه و مصادره 30 شيشه و 100 كيلو فحم و 1000حجاره معسل وتم ضبط 3 اسطوانه استخدام منزلي واتخاذ الإجراءات القانونيه بشأنها، و تحرير 6 محاضر عدم إعلان اسعار بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 97 لسنه 1997 ،و تحرير 3 محاضر اشتراطات صحيه بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 96 لسنه 1997 ،تحرير 3 محاضر عدم إعلان أسعار.
 
يذكر بان قاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حملة مكبرة بمدينة المنصورة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المنشآت شملت شوارع قناة السويس وشارع جيهان وأحمد ماهر وشارع ساميه الجمل وشارع الترعة ومنطقة الجامعة، يرافقه خلالها  هيثم الشيخ نائب المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام و منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة. 
 
وأكد محافظ الدقهلية خلال تفقده للاوضاع على الطبيعة أن الهدف من وضع مواعيد محددة لفتح وغلق المحلات هو حماية مصالح الجميع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين التي تأتي في مقدمة الأولويات وأضاف أنه علينا جميعا الالتزام بالاجراءات المتبعة،وتابع جانبا من عمليات تطهير الشوارع والمحلات.
 
 
 
 
 

 


الدقهلية

مركز المطرية

ضبط شيشة

فيروس الكورونا

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