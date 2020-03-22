ضبط 1317 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ومطهرات مجهولة المصدر بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على تكثيف الجهود للرقابة على الاسواق وتطبيق الاجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بكافة أنحاء المحافظة.

وشدد على ضرورة عرض ادوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الأدوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاة .

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة استمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت إدارة الرقابة التموينية باشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية والعقيد وجدي الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة بكفر الدوار.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1317 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ومطهرات وجونتيات مجهولة المصدر

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وكان أرسل القارئ محمد عمران والمقيم في مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة شكوى لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص كوبرى مشاة أعلى محطة السكة الحديد حيث أنه شديد الازدحام يوميا نظرا لأنه الطريق الوحيد الذى يمكن أن يمر من عليها أهل البلد خاصة بعد وقف المرور من المزلقان، وهو ما يعرض أهل المحافظة لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد القارئ المسئولين الحذر من كارثة هذا الكوبرى للازدحام الشديد عليه وتقارب الأفراد من بعضها وهو ما يعرض لخطر الإصابة بالفيروس.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.