ضبط كمية من الكحول الإيثيلى مجهول المصدر داخل صيدلية بطنطا

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد وجه تشديد الرقابة على تداول المطهرات والكمامات بالاسواق، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ومواجهة جشع التجار.

ووردت معلومات للمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، بقيام إحدي الصيدليات بدائرة قسم أول طنطا، ببيع كحول ايثيلي مجهول للجمهور، وتم توجيه حمله مكبره استهدفت الصيدليه ، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الزجاجات المعبأة بالكحول الايثيلي مجهول المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.