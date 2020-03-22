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ضبط كمية من الكحول الإيثيلى مجهول المصدر داخل صيدلية بطنطا

الأحد، 22 مارس 2020 11:41 م
ضبط كمية من الكحول الإيثيلى مجهول المصدر داخل صيدلية بطنطا الكحول الإيثيلى
الغربية - مصطفى عادل

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نجحت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط كميات كبيرة من الكحول الايثيلي مجهول المصدر داخل صيدلية بمدينة طنطا قبل بيعهم للجمهور بقصد تحقيق أرباحا طائلة بدون وجه حق مستغلين الإقبال الكبير على شراء المطهرات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد وجه تشديد الرقابة على تداول المطهرات والكمامات بالاسواق، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ومواجهة جشع التجار.
 
ووردت معلومات  للمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، بقيام إحدي الصيدليات بدائرة قسم أول طنطا، ببيع كحول ايثيلي مجهول للجمهور، وتم توجيه حمله مكبره استهدفت الصيدليه ، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الزجاجات المعبأة بالكحول الايثيلي مجهول المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من ناحية أخرى نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، فى ضبط 15ألف كمامة مجهولة المصدر داخل شركة مستلزمات طبية بمدينة طنطا، قبل بيعهم للجمهور، مستغلين حاجة المواطنين للكمامات وقيامهم ببيع كمامات مجهولة المصدر.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد وجه تشديد الرقابة على تداول المطهرات والكمامات بالاسواق، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ومواجهة جشع التجار.

وتم إعداد حملة مكبرة من مديرية التموين قادها المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، وتم مداهمة  شركه عبور للمستلزمات الطبيه بمنطقة الاستاد  ثان طنطا وبداخلها 15ألف كمامة مجهولة المصدر، قبل بيعهم للجمهور، تحرر المحضر  8178جنح قسم ثان طنطا، ضد "رأفت.م.ا"، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

 


 

 


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