اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط صاحب مخبز استولى على 3.4 مليون جنيه من أموال الدعم

الأحد، 22 مارس 2020 04:00 م
ضبط صاحب مخبز استولى على 3.4 مليون جنيه من أموال الدعم خبز
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت الجهود عن ضبط (800) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها ضبط مالك مصنع للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لإنتاجه (2000 قطعة "كمامة" منتج نهائى بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، 40000 قطعة كمامة "تحت التجهيز والتغليف" ، 2,790 طن "أقمشة وشاش بيضاء وزرقاء اللون") مستلزمات إنتاج بدون مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر بالإضافة إلى  (7) ماكينة خياطة وماكينة مقص "أدوات إنتاج".

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لحجبه تداول كمية قدرها (14,800 طن "سمن نباتى، دقيق فاخر ، سكر حر ، زيت طعام") وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة شحوم السيارات "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (18,355 طن "ألوان صناعية – جير مطفى – شحم خام – بودرة بيضاء") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" وإنتاج وتصنيع (1,813 طن "شحم سيارات") منتج نهائى معبأ داخل صفائح مدون عليها بيانات وهمية "إنتاج إحدى الشركات" خلافاً للحقيقة، تمهيداً لطرحها بالأسواق مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

 

وتمكنت الجهود من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإستيلاء على (3,477,027 مليون جنيه) مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق قيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


تموين

خبز

مخابز

المخابز

اخبار الداخلية

اخبار الشرطة

دقيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 23 مخبز لانتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات بالبحيرة

الأحد، 22 مارس 2020 12:14 م

ضبط 36 مخبز لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات ومخالفة مواعيد التشغيل بالبحيرة

السبت، 21 مارس 2020 10:31 ص

محاضر لـ 22 مخبزا لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات ومخالفة مواعيد التشغيل بالبحيرة

الخميس، 19 مارس 2020 07:23 م

وزير التموين يُطمئن المصريين.. على المصيلحى: "لدينا سلع تكفينا شهور ومش عاوز حد يخاف".. مخزون الدواجن يصل لـ 95% وننتج 270 مليون رغيف خبز يوميا.. ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

الخميس، 19 مارس 2020 01:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة