ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا ويمنح الدارسين شهادات مزورة بمصر القديمة

كتب ـ سليم على

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط شخص، لاتهامه بإدارة كيان تعليمي وهمي يمنح الدارسين شهادات تعليمية مزورة، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في التصدى لكافة المحتالين والنصابين.

شنت مباحث القاهرة حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بإغلاق جميع أماكن التعليم وتعليق الدراسة لمدة 14 يوما بسبب فيروس كورونا، وأثناء عملية مداهمة أماكن الدروس الخصوصية والأكاديميات الخاصة أكدت معلومات وتحريات المباحث أن شخصا يدير كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص.

وتبين أنه يمنح الدارسين شهادات جامعية والشهادات العليا في مجالات مختلفة، والإعلان عنه على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، على الفور تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شنت حملات امنية خلال أسبوع، فى مجال الأمن العام استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية"، ضُبط خلالها 130متهما وبحوزتهم 8 قطع أسلحة نارية، 252 طلقة مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو 7,850 كيلو جرام لمخدر البانجو205 جرامات لمخدر الهيرويـن – 15 قرص مخدر، وتنفيذ (4085) حكما قضائيا متنوعا، ضبط (461) قضية متنوعة أخرى.

فيما تم ضبط 1380 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة من بينها (163) قضية ضرائب عامة، كشف (69) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (116) قضية فى مجال الجمارك، (11) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (317) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (481) حكما قضائيا، (209) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (10) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- إختلاس المال العام والاستيلاء عليه"، (4) قضايا فى مجالات جرائم "احتيال مصرفى– غسل أموال "بقيمة بلغت (1967010298 جنيه مصرى).