اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 03:08 م
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صور.. رش وتعقيم صناديق القمامة بشواعر الإسكندرية لمواجهة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 01:55 م
صور.. رش وتعقيم صناديق القمامة بشواعر الإسكندرية لمواجهة كورونا تطهير الصناديق
الإسكندرية جاكلين منير

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رفعت أحياء الاسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر المنوط بها القمامة من شوارع الاسكندرية ، بالعمل على شن حملات نظافة مكثفة بشوارع الإسكندرية ، و تم خلالها رفع القمامة و المخلفات و تعقيم صناديق القمامة.

و فى حى المنتزة ثان و بناء على توجيهات الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، بضرورة الإهتمام بتكثيف أعمال رفع المخلفات ، تم  بأعمال تجريف ورفع تراكمات الأتربة والمخلفات الصلبة والردم بأبي قير ، إلى جانب رفع تراكمات الأتربة ونواتج التجريف المتواجدة بالجزيرة الوسطي بطريق المعمورة

و قام حي غرب الاسكندرية برئاسة اللواء هشام كمال بحملات للارتقاء بمستوى النظافة العامة للشارع السكندري حيث قامت ادارة الرصد البيئي بالحى ، برفع وتحميل عدد (4) نقلات مخلفات اتربه من شارع ابن طولون بحوالي ( 20) طن ، كماتم رفع وتحميل عدد (4) نقلات مخلفات انقاض من شارع الزمزمي وتم فتح الشارع بحوالى (20) طن

و قد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على شركة نهضة مصر بالمداومة على أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة علي مستوي الأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسية والجانبية.

وأكد الشريف علي ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة خلال أعمال التطهير، والإلتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية. واصفا إياهم بجنود النظافة، وذلك فى إطار حرص محافظ الاسكندرية علي سلامة عمال النظافة بالإسكندرية وضمان توفير كافة أدوات السلامة لهم مقدمًا الشكر لهم على المجهودات التى بذلوها خلال الفترة الماضية.

و كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد على إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من إنتشار الفيروس ، حيث تقوم الاحياء بشن حملات مسائية للتأكد من غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 

اعمال التعقيم 2
اعمال التعقيم 

 

اعمال التعقيم
اعمال التعقيم

 

صناديق القمامة
صناديق القمامة

 

مواصلة اعمال التعقيم بالاحياء
مواصلة اعمال التعقيم بالاحياء

 

 

 

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