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صور.. حملات لتطهير وتعقيم المنشآت العامة لمواجهة فيروس كورونا بجنوب سيناء

الأحد، 22 مارس 2020 12:17 م
صور.. حملات لتطهير وتعقيم المنشآت العامة لمواجهة فيروس كورونا بجنوب سيناء التطهير
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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تواصل مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء جهودها المكثفة في إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية علي مستوي المحافظة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قال ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء قامت الفرق المشكلة من إدارة المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية صباح اليوم بتكثيف أعمال الرش والتطهير لتعقيم وتطهير المنشآت العامة علي مستوي المحافظة بإستخدام الكلور والمواد المطهرة بالنسب الموصي بها من منظمة الصحة العالمية.

واضاف وكيل وزارة الصحة أن أعمال التطهير والتعقيم لجميع المصالح والمدارس مستمرة وتم توفير جميع الاحتياجات اللازمة لأعمال التعقيم ،مضيفاً أنه تم أعمال التطهير والتعقيم بمبنى الوحدة المحلية ومبنى الحماية المدنية ومبنى السنترال، وكذلك مدارس الحرية بين ومدرسة الزهور ومدرسة الأهرام التجربية ومدرسة على مبارك الابتدائي  ومدرسة الصنايع بطور سيناء ومدرسة العبور الاعدادى التعليم الأساس، يأتي ذلك في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن المحافظة في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد مؤكدا تشكيل فرق لمتابعة رش وتطهير كافة المنشآت العامة للتطهير والتعقيم بإستخدام مواتير الرش ورشاشات الرذاذ حتي يمكن تطهير كافة الأماكن المفتوحة والضيقة. 

كما ترأس احمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء حملة لتطبيق قرار غلق المحلات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار يرافقه ضباط قسم الشرطة بشن حملة على المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات لتنفيذ قرار غلق المحلات من الساعه السابعه مساء حتى الساعه السادسة صباحا ومنع التجمعات واتخاذ الاجراءات القانونية على المخالفين.

 

 

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مدينة طور سيناء

تواصل حملات التطهير

مدارس

مساجد

منشأت السياحية

وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء

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