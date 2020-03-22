صور..تعقيم مدرجات ومعامل كلية الزراعة بجامعة بنها ضد الكورونا

القليوبية نيفين طه

طهر العاملين بكلية الزراعة بجامعة بنها المدرجات والمعامل والمكاتب الإدارية بالكلية وقاموا بتعقيمهم بمواد مطهرة وقاتلة للفيروس وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأن إدارة جامعة بنها وكلية الزراعة حريصة على اتباع كافة الإجراءات الوقائية لحماية طلابها و أساتذتها وموظفيها، خلال سلسلة من الإجراءات الوقائية التباعية والمستمرة إلى أن يتم حصر الفيروس والقضاء عليه،بجامب أتخاذ كافة التدابير الوقائية لسلامة وحماية الطلاب والأساتذة والموظفين.

في سياق آخر عقدت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا لمناقشة طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمال السيد جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومديرى عموم كليات الجامعة.

وقالت راندا مصطفى إن الاجتماع يأتى فى إطار وضع خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم مناقشة تعقيم وتطهير كافة المبانى والمنشأت الجامعية على المدى القصير والطويل عن طريق استخدام الكلور بشكل يومى، كما سيتم وضع آليات للرش وأساليب النظافة والتعقيم للكليات والمعامل والمكاتب الإدارية كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا .

وطالبت نائب رئيس الجامعة بتقليل أعداد المرافقين للمرضى والزيارات اليومية داخل المستشفى الجامعى ببنها، منعا للتكدس والزحام ، كما وجهت بضرورة فتح النوافذ والتهوية الجيدة بصفة مستمرة .

وأعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الجامعة، استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعا موسعا بحضور نواب رئيس الجامعة والقيادات الإدارية وإدارة الأزمات والكوارث وتوزيع مهام العمل.







