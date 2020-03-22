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صور.. تعقيم إجبارى للسيارات القادمة لمحافظة الوادى الجديد

الأحد، 22 مارس 2020 05:50 م
صور.. تعقيم إجبارى للسيارات القادمة لمحافظة الوادى الجديد رش وتطهير
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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فرضت محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، تعقيمًا وتطهيرًا إجبارياً فى المنافذ الحدودية ومداخل المحافظة، وذلك على كافة السيارات القادمة للمحافظة من المحافظة الأخرى وذلك ضمن الخطة التى تتبناها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، إنه جرى الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة والتى تربطها بالمحافظات الأخرى لإجراء الرش والتعقيم ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف عوض: يجرى تعقيم سيارات النقل بمختلف أنواعها وأتوبيسات الركاب وسيارات الأجرة كما يجرى أيضا تعقيم كافة الحمولات التى تحملها هذه السيارات، مشيرا إلى أن الفرق الخاصة بالمديرية منتشرة على مدار 24 ساعه بجميع المنافذ . وأكد عوض أن الفرق البيطرية تم الدفع بها للتواجد بسيارات الأجرة لتعقيم جميع سيارات الأقاليم والخطوط الداخلية للوقاية من فيروس كورونا مضيفا أن أعمال التعقيم مستمرة.

وكانت محافظة الوادى الجديد أعلنت عن استكمال تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للنشآت الخدمية والحيوية بمدن ومراكز المحافظة حيث جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال التطهير داخل مطار الخارجة الجوى والطائرة التى تعمل على الخطوط الداخلية القاهرة الخارجة كما تم تعقيم صالات الدخول والانتظار والمنشآت الخاصة بالمطار وذلك تحت إشراف فريق متخصص من الخدمات البيطرية بالمحافظة .

مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد كانت أعلنت أمس السبت أن هيئة الخدمات البيطرية انتهت من تطهير عدد كبير من المصالح الحكومية خلال الفترة من 14- 20 مارس وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بتسخير إمكانيات الوزارة لمساعدة أجهزة الدولة فى تطهير كافة المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والتربية والتعليم و الشباب والرياضة بالمواتير والعمالة والملابس الوقائية أثناء التطهير.

 

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