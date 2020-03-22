اليوم السابع
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صور.. تشميع مقهى بسرس الليان لمخالفته قرار الغلق وتدخين الشيشة

الأحد، 22 مارس 2020 11:31 ص
صور.. تشميع مقهى بسرس الليان لمخالفته قرار الغلق وتدخين الشيشة غلق المقاهى بالمنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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قامت الوحدة المحلية بسرس الليان بمحافظة المنوفية ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، بشن حملة تم خلالها تشميع مقهى بناحية المدينة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وتداول الشيشة وعدم وجود شهادة صحية ، حيث تم تحرير محضر جنح ضد صاحبها رقم 1045 لسنة 2020 ، لمخالفتها تعليمات قرار رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بإستمرار شن الحملات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المقاهى والكافتيريات والمحال العام والمولات التجارية وعدم تداول الشيشة بنطاق المحافظة ، فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد .

كان محافظ المنوفية ، يرافقه مدير أمن المنوفية ، قام بتفقد أعمال غلق الكافيتريات والمقاهى والمولات التجارية والمحال العامة بنطاق مركز ومدينة شبين الكوم.

كان محافظ المنوفية قد قرر تدعيم لجان متابعة القادمين من الخارج والحالات المخالطة للحالات الإيجابية وإستمرار المتابعة لمدة 14 يوم من تاريخ وصولهم للتأكد من عدم إصابتهم وفى حالة ظهور أى أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة ، جاء ذلك خلال إجتماعه بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ووكيل وزارة الصحة ووكيلة المديرية وعميد كلية الطب ومدير الطب الوقائى وممثل من التضامن الإجتماعى .

وأوضح المحافظ أن اللجان برئاسة مدير الإدارة الصحية كل فى نطاقه ونائب رئيس المدينة ومدير الطب الوقائى و 2 أطباء وعدد من المتطوعين ، وسيتم توفير سيارة من كل مجلس مدينة لتسهيل مأمورية اللجان.

هذا وقد ناشد محافظ المنوفية رجال الأعمال والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالوقوف صفاً واحداً وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والتكاتف حتى نعبر هذه الأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

كما ناشد محافظ المنوفية أهالى وأبناء المحافظة بضرورة الإبلاغ عن اية حالات إشتباه للتعامل الفورى معها حفاظاً على صحة المواطنين ويتم الإبلاغ عن طريق غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية:. ( 2222035 - 2224899 - 2239804 )

تشميع المقاهى بالمنوفية (1)
 

 

تشميع المقاهى بالمنوفية (2)
 

 

تشميع المقاهى بالمنوفية (3)
 

 

تشميع المقاهى بالمنوفية (4)
 

 

 


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