صور.. الداخلية تنقذ 12 محتجزا فى عقار منهار بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالشرقية فى استخراج عدد من المواطنين عقب انهيار جزئى للعقار محل سكنهم، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار جزئى بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله.

على الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، وتبين انهيار جزء من درج السلم بالدور الخامس بالعقار وحدوث تصدعات به مما أدى إلى احتجاز (12شخص بداخل العقار "5سيدات، 6أطفال، رجل" حيث تمكنت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية من خلال الاستعانة بالوسائل الحديثة واستخدام المعدات اللازمة من تحرير المحتجزين وإخراجهم سالمين.

ولقيت سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

وتولى وزارة الداخلية اهتمامًا خاصًا بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين فى القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلًا عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين فى منازلهم، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى العمل الإنسانى، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة فى الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذ أمان التابعة للوزارة، والتى تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دومًا على راحتهم.



استخراج مواطنين



الانقاذ