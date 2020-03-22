صور.. إلغاء أسواق البغدادى والحبيل والروافعة بالأقصر وحملات بجمرك الإسكندرية

الأقصر – أحمد مرعى الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه فى ضوء ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بناءاً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، تقرر أن يتم إلغاء جميع الأسواق الأسبوعية فى المدينة لمدة أسبوعين، حيث ستقوم المدينة والأجهزة الأمنية بمتابعة تنفيذ القرارات فى الأسواق الخاصة بالبياضية والقرى التابعة لها وهى أسواق:- "البغدادى - الحبيل – الروافعة"، وذلك ضمن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد اللواء محمد صحصاح لـ"اليوم السابع"، أنه ستقوم المدينة والأجهزة الأمنية بمتابعة تنفيذ القرار، وعلى كافة المواطنين عدم التوجه للأسواق نهائياً، وذلك نظراً للظروف الإستثنائية المتواجدة بالبلاد، وناشد جميع المواطنين بالتعاون لتنفيذ القرار لصالحهم فى المقام الأول وحفاظاً على صحتهم، حيث أن التوقيت حرج بالنسبة لتطور الفيروس.

كما نجح رجال مجلس مدينة القرنة فى إلغاء سوق قرية البعيرات بالبر الغربى وذلك عقب تنظيمه من قبل الأهالى، وذلك بالمخالفة لقرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بإلغاء كافة التجمعات والأسواق من كافة مدن وقرى المحافظة، حيث خرجت حملة من قبل رجال مدينة القرنة بقيادة حجازى النحاس ومصطفى جبريل نائبي رئيس المجلس والقيادات التنفيذية، ونجحوا فى إلغاء السوق لمكافحة إنتشار "فيروس كورونا" بمصر.

وبعد الإنتهاء من أعمال إلغاء السوق بمدينة القرنة من قبل رجال مجلس المدينة وفضه بالكامل، وإخلاء كافة البائعين والتجمعات من كافة المناطق المحيطة بالسوق تماماً، قام عدد من شباب قرية البعيرات بالجهود الذاتية بعمل مبادرة لرش وتعقيم مكان السوق بالكامل للتأكيد على رفضهم لتلك الممارسات وكذلك التجمع لمواجهة إنتشار "فيروس كورونا" بالمنطقة تماماً.

كما شن حى الجمرك بالإسكندرية، حملة مكبرة لضبط الأسواق، تحت إشراف وتوجيهات نجوى امين رئيس حى الجمرك ، بالتفتيش المستمر على الصيدليات لضبط الأسعار ، حيث شن الحى حملة مكبرة لضبط الأسواق ، واستهدفت التفتيش على الصيدليات ومحلات مستحضرات التجميل بشارع النصر والمنشية وسوق سوريا.

وشارك فى الحملة جهاز حماية المستهلك، و الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى ، القوى العاملة ، الأمن الصناعى ، تموين الجمرك ، الرصد البيئى بالمحافظة ، والإدارات المعنية بالحى " شئون البيئة، الرصد البيئى ، اللجان والمجالس ، الأزمات والكوارث ، إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع ".

وأشار بيان صادر من حى الجمرك بالإسكندرية إلى أن الحملة أسفرت عن التحفظ على عدد من المضبوطات المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم إيداع المضبوطات بديوان عام الحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

فيما شن الحى اليوم حملة صباحية لضبط الشارع ، وإزالة الإشغالات والمخالفات وذلك بقيادة النقيب ياسر رجب رئيس وحدة المرافق ، و بتواجد الإدارات المعنية بالحى " مدير إدارة الطرق ومدير إشغال الطريق ومعاونية ومدير المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والمشروعات ، حيث توجهت الحملة الى ميدان عرابى و ميدان التحرير وشارع فرنسا و تم رفع كافة الإشغالات.







