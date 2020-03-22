اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إلغاء أسواق البغدادى والحبيل والروافعة بالأقصر وحملات بجمرك الإسكندرية

الأحد، 22 مارس 2020 03:09 م
صور.. إلغاء أسواق البغدادى والحبيل والروافعة بالأقصر وحملات بجمرك الإسكندرية جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه فى ضوء ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بناءاً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، تقرر أن يتم إلغاء جميع الأسواق الأسبوعية فى المدينة لمدة أسبوعين، حيث ستقوم المدينة والأجهزة الأمنية بمتابعة تنفيذ القرارات فى الأسواق الخاصة بالبياضية والقرى التابعة لها وهى أسواق:- "البغدادى - الحبيل – الروافعة"، وذلك ضمن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

إلغاء تجمع فى سوق البعيرات بمدينة القرنة بعد إقامته بالمخالفة لقرار المحافظ (1)

وأكد اللواء محمد صحصاح لـ"اليوم السابع"، أنه ستقوم المدينة والأجهزة الأمنية بمتابعة تنفيذ القرار، وعلى كافة المواطنين عدم التوجه للأسواق نهائياً، وذلك نظراً للظروف الإستثنائية المتواجدة بالبلاد، وناشد جميع المواطنين بالتعاون لتنفيذ القرار لصالحهم فى المقام الأول وحفاظاً على صحتهم، حيث أن التوقيت حرج بالنسبة لتطور الفيروس.

كما نجح رجال مجلس مدينة القرنة فى إلغاء سوق قرية البعيرات بالبر الغربى وذلك عقب تنظيمه من قبل الأهالى، وذلك بالمخالفة لقرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بإلغاء كافة التجمعات والأسواق من كافة مدن وقرى المحافظة، حيث خرجت حملة من قبل رجال مدينة القرنة بقيادة حجازى النحاس ومصطفى جبريل نائبي رئيس المجلس والقيادات التنفيذية، ونجحوا فى إلغاء السوق لمكافحة إنتشار "فيروس كورونا" بمصر.

إلغاء تجمع فى سوق البعيرات بمدينة القرنة بعد إقامته بالمخالفة لقرار المحافظ (2)

وبعد الإنتهاء من أعمال إلغاء السوق بمدينة القرنة من قبل رجال مجلس المدينة وفضه بالكامل، وإخلاء كافة البائعين والتجمعات من كافة المناطق المحيطة بالسوق تماماً، قام عدد من شباب قرية البعيرات بالجهود الذاتية بعمل مبادرة لرش وتعقيم مكان السوق بالكامل للتأكيد على رفضهم لتلك الممارسات وكذلك التجمع لمواجهة إنتشار "فيروس كورونا" بالمنطقة تماماً.

كما شن حى الجمرك بالإسكندرية، حملة مكبرة لضبط الأسواق، تحت إشراف وتوجيهات نجوى امين رئيس حى الجمرك ، بالتفتيش المستمر على الصيدليات لضبط الأسعار ، حيث شن الحى  حملة مكبرة لضبط الأسواق ، واستهدفت التفتيش على الصيدليات ومحلات مستحضرات التجميل بشارع النصر والمنشية وسوق سوريا.

وشارك فى الحملة جهاز حماية المستهلك، و الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى ، القوى العاملة ، الأمن الصناعى ، تموين الجمرك ، الرصد البيئى بالمحافظة ، والإدارات المعنية بالحى " شئون البيئة، الرصد البيئى ، اللجان والمجالس ، الأزمات والكوارث ، إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع "

وأشار بيان صادر من حى الجمرك بالإسكندرية إلى أن الحملة أسفرت عن التحفظ على عدد من المضبوطات المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم إيداع المضبوطات بديوان عام الحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

فيما شن الحى اليوم حملة صباحية لضبط الشارع ، وإزالة الإشغالات والمخالفات وذلك بقيادة النقيب  ياسر رجب  رئيس وحدة المرافق ، و بتواجد الإدارات المعنية بالحى " مدير إدارة الطرق ومدير إشغال الطريق ومعاونية ومدير المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والمشروعات ، حيث توجهت الحملة الى ميدان عرابى و ميدان التحرير وشارع فرنسا و تم رفع كافة الإشغالات.

 

 

إلغاء تجمع فى سوق البعيرات بمدينة القرنة بعد إقامته بالمخالفة لقرار المحافظ (3)
 
 
 
إلغاء تجمع فى سوق البعيرات بمدينة القرنة بعد إقامته بالمخالفة لقرار المحافظ (4)
 

الاقصر

اخبار الاقصر

مكافحة فيروس كورونا

اخبار مصر اليوم

مدينة البياضية

رش شوارع البياضية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شبر الخيمة بدون السوق الأسبوعى لأول مرة ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 01:22 م

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. البرتقال 2.5 جنيها والفروالة 3 جنيهات

الأحد، 22 مارس 2020 12:41 م

الأجهزة الأمنية بالشرقية تفض الأسواق الأسبوعية بقريتى شبرا النخلة وميت ربيعة

الأحد، 22 مارس 2020 11:37 ص

عودة مطهرات وزارة التموين لمواجهة كورونا.. طرح كميات من الكحول تركيز 70% بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. إنتاج 300 ألف لتر من مصانع قصب السكر.. وحملات الأجهزة الرقابية تمشط الأسواق لضبط المتلاعبين فى الأسعار

الأحد، 22 مارس 2020 11:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة