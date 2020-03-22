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شنط مواد غذائية لعمال اليومية ومستلزمات طبية للمستشفيات بالغربية.. صور

الأحد، 22 مارس 2020 09:07 م
شنط مواد غذائية لعمال اليومية ومستلزمات طبية للمستشفيات بالغربية.. صور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل

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أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، أنه فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتركيز جهود الحكومة  فى دعم مختلف فئات الشعب خاصة قطاع العمالة غير المنتظمة ، إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجا فى اطار خطط مواجهه أزمة فيروس كورونا ، فقد أطلقت المحافظة مبادرة مجتمعية يشارك فيها رجال أعمال ومؤسسات المجتمع المدنى تتضمن توزيع السلع الغذائية الضرورية  على الأسر أكثر احتياجا والعمالة اليومية ، وأيضا توزيع  "شنط "مستلزمات طبية بـ 300 ألف جنيه على المستشفيات بهدف تأمين وحماية الأطباء من فيروس كورونا، وذلك في ظل تعاملهم مع حالات الاشتباه بالاصابة والمخالطين بشكل مباشر. 

وقال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أنه تم توفير كمية من المواد الغذائية من خلال المبادرة حيث سيتم توزيع 500 شنطة مواد غذائية، تتضمن الشنطة الواحدة " عبوات زيت وسكر وأرز ومكرونة وفول وشاي وسمن"، وجار توزيعها بالمحافظة على الأسر الأكثر احتياجا، وعمال اليومية ، مضيفا أن المستلزمات الطبية سيتم ارسالها الى المسؤولين في وزارة الصحة بهدف المساعدة في تأمين وحماية الأطباء العاملين في مواجهة فيروس كورونا خلال تعاملهم مع الحالات المشبه فى اصابتها ، حيث أنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، الى جانب أنهم هم الحصن وخط المواجهة الأول حاليا في محاربة هذا الفيروس والوباء الذى انتشر في دول العالم.

وقاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حملة مكبرة لإزالة الأسواق العشوائية بمدينة طنطا، رافقه رئيسا حي أول وثان طنطا وقوة من الشرطة، حيث قام محافظ الغربية  بإزالة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين فى محيط مسجد العارف بالله سيدي احمد البدوي، ورفع الفروشات فورا، وتطهير الشوارع بالمطهرات.

كما أزال المحافظ الأسواق العشوائية بشارعي البورصة والخان، وشدد على الباعة بعدم إقامة الأسواق خلال الفترة القادمة، والالتزام باتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، محذرا المخالفين بالتعرض للمسائلة القانونية.

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