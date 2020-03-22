شنط مواد غذائية لعمال اليومية ومستلزمات طبية للمستشفيات بالغربية.. صور

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، أنه فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتركيز جهود الحكومة فى دعم مختلف فئات الشعب خاصة قطاع العمالة غير المنتظمة ، إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجا فى اطار خطط مواجهه أزمة فيروس كورونا ، فقد أطلقت المحافظة مبادرة مجتمعية يشارك فيها رجال أعمال ومؤسسات المجتمع المدنى تتضمن توزيع السلع الغذائية الضرورية على الأسر أكثر احتياجا والعمالة اليومية ، وأيضا توزيع "شنط "مستلزمات طبية بـ 300 ألف جنيه على المستشفيات بهدف تأمين وحماية الأطباء من فيروس كورونا، وذلك في ظل تعاملهم مع حالات الاشتباه بالاصابة والمخالطين بشكل مباشر.
وقاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حملة مكبرة لإزالة الأسواق العشوائية بمدينة طنطا، رافقه رئيسا حي أول وثان طنطا وقوة من الشرطة، حيث قام محافظ الغربية بإزالة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين فى محيط مسجد العارف بالله سيدي احمد البدوي، ورفع الفروشات فورا، وتطهير الشوارع بالمطهرات.
كما أزال المحافظ الأسواق العشوائية بشارعي البورصة والخان، وشدد على الباعة بعدم إقامة الأسواق خلال الفترة القادمة، والالتزام باتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، محذرا المخالفين بالتعرض للمسائلة القانونية.
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